UTA, ținută în șah la Arad de Chindia: „Din păcate, doar un punct!”

UTA, a fost ținută în șah pe teren propriu de Chindia Târgoviște, scor 1-1 (0-1), într-un meci contând pentru runda a 9-a din SuperLigă.

Dâmbovițenii au deschis scorul în minutul 44, după ce șutul lui Akhmatov a lovit bara și a ricoșat în capul lui Dragoș Balauru, intrând în poartă. „Alb-roșii” au egalat pe final, în minutul 86, prin fundașul Alexandru Benga, după o centrare a lui Ubbink.

„Din păcate, doar un punct. Ne doream toate cele trei puncte, dar am avut două reprize diametral opuse. Nu am început bine meciul, nu au făcut ceea ce le-am cerut. Am avut un joc mai mult de așteptare, dar nu știu de așteptam. O repriză slabă. Am fost crispați, nu am avut soluții, cu toate că știam ce trebuia să facem. Din păcate, n-a fost să fie în prima repriză. În a doua repriză am schimbat și sistemul, am jucat cu doi atacați. Am pus presiune, am făcut cam ceea ce trebuia să facem în prima, cu pressing avansat, să rămânem sus. Nu cred că au făcut greșeala asta. Am mai fost pățiți și la Mioveni. Nu vreau să jignesc, dar le-am spus o mare greșeală dacă subestimăm adversarul. Trebuie să ne respectăm adversarul și trebuie să avem grijă, pentru că este un adversar periculos. Din păcate, norocul nu a fost de partea noastră. Mai ai nevoie și de noroc în anumite ocazii. Asta este. Ceea ce este important este că în a doua repriză am putut să revenim, să egalăm. Ne doream aceste trei puncte foarte mult, din păcate atât s-a putut”, a declarat Ilie Poenaru, antrenorul Aradului, după meci.

În urma acestui rezultat, UTA Arad este pe locul 8, cu 12 puncte, la egalitate cu CFR Cluj și FC Botoșani, ambele cu meciuri mai puțin disputate.

De partea cealaltă, Chindia rămâne ultima, cu doar trei puncte adunate în opt partide, fiind una dintre cele două formații fără victorie în SuperLigă, alături de „U” Cluj.