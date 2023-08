Vacanță de coșmar pentru o familie de români! Au plecat în Bulgaria cu mașina și s-au întors fără

O vacanță de vis s-a transformat în una de coșmar pentru o familie de români. Aceștia au decis să își petreacă tot concediul în Bulgaria. Au ales cazare și au plecat la drum cu mașina personală, însă după o săptămână petrecută pe litoralul bulgăresc au rămas fără ea. Autovehiculul le-a fost furat chiar în ultima zi de vacanță.

Românii care plănuiesc să meargă în vacanță în Bulgaria trebuie să fie foarte atenți. Se pare că hoții de mașini sunt la orice pas, iar în cazul în care le sunteți victime cu greu o să vă mai recuperați bunurile.

(CITEȘTE ȘI: O FAMILIE DE BUCUREȘTENI A FOST DATĂ AFARĂ DIN HOTELUL DE 5 STELE DIN BULGARIA, ÎN TOIUL NOPȚII. MOTIVUL HALUCINANT PENTRU CARE A RĂMAS FĂRĂ CAZARE)

Mașina le-a fost furată în ultima zi de vacanță

Familia care a căzut pradă hoților de mașini și-a petrecut vacanța într-o localitate de lângă Nisipurile de Aur. Totul a fost pe placul lor și chiar au decis să mai prelungească sejurul, decizie ce s-a dovedit nefastă. În ziua în care trebuia să plece acasă românii au decis să mai facă o scurtă oprire și să viziteze castelul din Cap Kaliakra. Aceștia au parcat mașina, au făcut câteva fotografii cu marea, iar apoi au plecat să exploreze ruinele castelui.

După mai bine de două ore, românii au terminat turul și s-au îndreptat către parcare, acolo unde au avut o surpriză de proporții. În locul mașinii lor se afla un alt autovehicul. Repede au realizat că au fost furați și au rămas fără nimic.

„Săptămâna trecută am fost plecată cu familia mea într-o mică vacanță în Bulgaria, la un complex de viluțe în localitatea de lângă Nisipurile de Aur. În fiecare seară am ieșit cu părinții să ne plimbăm prin Varna, SF. Constantin și Elena și Nisipurile de Aur. Treceam pe lângă grupuri de oameni, iar din 10 turiști, 8 erau români, oriunde ne duceam.

Sejurul nostru trebuia să se încheie duminica ce a trecut, însă încântați foarte tare de atmosfera și de cazare, am decis să mai stăm încă o zi și să plecăm luni. Luni, în jurul orei 13:00 am părăsit locația unde am stat și în drumul nostru înspre vamă am zis să vizităm și Cap Kaliakra.

Am ajuns la intrarea ruinelor castelului pe care voiam să-l vizităm de unde ne-am luat tichetul de intrare. Un loc de parcare gol cu priveliște la mare fix la marginea parcării parcă ne-a chemat. Coborâți din mașină, am făcut câteva poze și am încuiat mașina.

În drumul nostru printre ruine, chiar am remarcat că în spatele mașinii noastre tocmai ce venise o dubă mare, albă închiriată cu număr de Bulgaria și în fața noastră altă mașină mică, albă închiriată tot cu număr de Bulgaria. Mă întrebasem, oare, cine vine să viziteze zona aia cu o mașina închiriată, dar nu am dat prea multă atenție acestui gând și ne-am continuat drumul.

Întorși în parcare, ne-am îndreptat înspre locul unde aveam mașina parcată. Primul lucru pe care l-am remarcat, era faptul că mașina noastră de un albastru închis, nu mai avea aceeași culoare și nici marca nu mai era aceeași. Alergând bezmetici prin parcarea din mijlocul pustietății am constatat ca mașina ne-a fost furată. Am mers la portar și într-o engleză pocită, pe care cu greu o înțelegeam, am reușit să îl facem să înțeleagă situația și a sunat la poliție”, a declarat familia de români, potrivit click.ro.

După ce oamenii legii au ajuns la fața locului au urmat ore lungi de declarații în fața a diferiți polițiști, niciunul ne părând foarte interesat de caz. În cele din urmă, româniilor li s-a spus că pot pleca. Aceștia au rămas pe străzi, fără bagaje, fără acte sau bani.

(VEZI ȘI: STAȚIUNEA ÎN CARE PREȚUL UNUI ȘEZLONG A AJUNS CÂT O NOAPTE DE CAZARE ÎN COSTINEȘTI. „OAMENII AU DEVENIT LACOMI”)