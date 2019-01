Vacanță de vis cu iubitul pentru Mirela, de la Insula Iubirii! Dar ce i-au scris fanii: ”Bravo lui că are…”

Mirela de la Insula Iubirii este mai fericită ca niciodată alături de actualul ei iubit, Florin Tecar. Asta pentru că bărbatul îi va deveni, cât de curând, și soț. Mirela a avut parte de un weekend de vis cu iubitul.

Mirela și Florin au fost la schi, în Moldova, unde s-au simțit de minune. Cei doi formează un cuplu de vis. Mirela și Florin Tecar au radiat de fericire unul în compania celuilalt și s-au întrecut în gesturi de tandrețe pe pârtie.

„Eu am 36 de ani. El are 42 de ani. Și schiem al naibii de bine⛷️⛷️ #suflete fericite #distractie #schi⛷️#o zi depoveste #zapada”, a scris Mirela pe rețeaua de socializare.

„El are, eu am… bla, bla, bla… Te cam simți cu musca pe căciulă”, „Putea fi diferența de vârstă mult mai mare și care ar fi problema? Invidioși? Bravo lui că are bani pentru amândoi, nu că Mirela nu are avea bani’, „Dacă tu ești fericită, e tot ce contează’, „dacă se vopsește domnul se echilibrează balanța și toată lumea e fericită”, „Dragă Mirela, dacă alții îl văd moș, eu văd două persoane fericite. Este o diferență de vârstă acceptabilă”, „Cred că în sfărșit ai găsit un bărbat care să te respecte și să te iubească la valoarea ta”, sunt mesajele pe care fanii celor doi le-au trimis.