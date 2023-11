Vacanța din Nepal a venit și cu minusuri pentru Delia și soțul ei. Ce au îndurat cei doi, la mii de metri altitudine

Delia și Răzvan Munteanu, soțul ei, se află într-o călătorie în Nepal. Iubitori ai naturii, artista și partenerul ei de viață au ma bifat o locație superbă, și anume Muntele Everest. Din dorința de a descoperi ce „comoară” naturală se ascunde, au pornit la drum și au reușit să capteze frumusețea locului. Totuși, vacanța din Neptal a venit și cu minusuri pentru cei doi! Iată mai jos, în articol, ce au îndurat artista și soțul ei, la mii de metri altitudine.

Se cunoaște deja faptul că Delia Matache este iubitoare a naturii, motiv pentru care, atunci când nu are programul atât de încărcat, reușește să plece pentru câteva zile într-un loc de vis. De data aceasta, cântăreața și soțul ei, Răzvan Munteanu, au decis să meargă în Nepal. Artista avea demult în plan să ajungă pe Muntele Everest, iar acum visul i s-a îndeplinit. În plus, a și postat pe rețelele de socializare o serie de fotografii. Au atins cel mai înalt punct de pe Terra, iar eforturile au fost considerabile. Totuși, vacanța din Nepal a venit și cu câteva minusuri pentru cei doi.

Ce au îndurat Delia și soțul ei în Nepal, noaptea

De-a lungul acestei călătorii, Delia și-a ținut prietenii virtuali la curent cu toate activitățile pe care le-a facut. De altfel, a și încărcat Story-uri și fotografii în care le-a arătat locurile pe care le vizitează cu soțul ei. În aventura lor în Nepal, însă, au întâmpinat și o situație mai puțin favorabilă. Deși s-au echipat corespunzător pentru această vacanță, cei doi sunt nevoiți să îndure frigul, pe timpul nopții. Despre acest aspect a vorbit chiar Delia, pe rețelele de socializare. Deși sunt foarte mândri că au reușit să ajungă în această călătorie, nu toate condițiile sunt cele prielnice.

„M-a mirat energia pe care am avut-o azi, am fost forță! Ieri n-am fost bine și n-am dormit, n-am dormit în nicio seară, că nu pot. A fost tare rău! Mi-e frică să mă duc în cameră. Clar nu e căldură, că nu a fost curent până acum. Deci nu îmi vine să mă mișc. E mult mai ok să stai în sala de mese, pentru că în cameră nu e cald. Îți iei pe tine trei plăpumi, o sticlă cu apă caldă și stai până dimineață”, a spus Delia pe internet.

Sursă foto: social media