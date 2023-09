Vacanța în Grecia s-a transformat într-un coșmar pentru turiștii din România. Imaginile de coșmar i-au îngrozit pe români. 20 de mașini au ajuns în mare

După incendiile din ultima vreme, Grecia este măturată acum de furtuni violente. Vremea rea a făcut ravagii în mai multe regiuni, multe dintre locuințe fiind complet inundate. Cei care aveau planificată o vacanță în aceste zile au fost nevoiți să o anuleze sau să facă față fenomenelor meteo extreme. Un român a povestit cum a rămas blocat în Platania, la 50 de km de Volos și mărturisește că hotelul în care se afla a fost inundat.

În cursul zilei de marți, 5 septembrie, Grecia a fost afectată grav de furtunile care au dus la inundarea caselor și mașinilor din mai multe regiuni. Din cauza fenomenelor meteo extreme, un bărbat a murit după ce un zid s-a prăbușit.

Furtuna Daniel a făcut ravagii în mai multe zone, iar autoritățile elene au impus o interdicție de circulație în orașul Volos și în regiunea montană Pilion. Aproximativ 20 de mașini au ajuns în mare, din cauza vijeliilor extrem de puternice.

Bogdan Plugaru, un turist român care a mers în vacanță în Grecia, a povestit experiența de coșmar prin care a trecut alături de familia lui.

CITEȘTE ȘI: Dezamăgire cruntă pentru un român care și-a petrecut vacanța în Grecia. Imaginea care i-a tulburat fiecare clipă

Experiență neplăcută pentru turiștii care au plecat în vacanță, în Grecia: „Apa în hotel este de un metru”

Bărbatul a ajuns în Platania, o regiune aflată la 50 de km de Volos. Din nefericire, hotelul în care s-a cazat alături de familia lui a fost inundat, astfel că întreaga familie a rămas blocată acolo. Mai mult decât atât, oamenii de acolo au rămas fără curent și apă potabilă.

„Suntem în Platania, la 50 km de Volos. Este pentru prima dată când venim în această zonă, suntem fideli clienți ai Greciei în concediu. Noi am ajuns ieri și azi noapte a fost o rupere de nori, a plouat toată noaptea torențial. În momentul de față, apa în hotel este de un metru. Hotelul este situat pe malul apei și de dimineață și până acum am numărat cel puțin 20 de mașini care au ajuns în mare. Suntem cu mașina, am mai întâlnit încă o familie de români. Ne-am mutat mașinile într-un loc cât de cât sigur.

A început din nou să crească apa, deși scăzuse la un moment dat, acum hotelul este iar inundat. Suntem blocați, nu avem curent și nici apă curentă”, a declarat un român, pentru Digi24.

Situația s-a înrăutățit de luni, 4 septembrie. Vacanța ce se dorea a fi una de vis s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru turiștii români.

„Ieri a fost ok, azi la prânz s-a luat curentul, internet avem doar pe date mobile, apa s-a luat acum vreo două ore și nu cred că o să mai vină prea curând curentul pentru că stâlpii pluteau prin mare. Am vorbit cu cei de la hotel azi la prânz. Totul era ok până la a doua ploaie. Drumurile sunt impracticabile, la Volos înțeleg că e drumul rupt. Am primit alertă de la poliție, ne-au comunicat că drumurile sunt închise. Ieri am primit un mesaj de alertă de grindină și ploi puternice. Așteptăm sa vedem ce se întâmplă. Pe aplicația meteo arată că ploaia va continua până mâine dimineață aproape”, a mai completat acesta, potrivit sursei citate.

VEZI ȘI: A petrecut 8 zile în Thassos şi a avut un concediu de coşmar! Păţania unei turiste din România în Grecia