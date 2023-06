Vacanța unui român s-a transformat într-un coșmar. Ce a pățit când a ajuns la hotelul din Grecia: „Am plătit niște bani...”

Vacanța unui român s-a transformat într-un adevărat coșmar. A așteptat cu sufletul la gură să plece în concediu, în Grecia, însă când a ajuns la hotelul unde trebuia să fie cazat, a avut parte de o surpriză neplăcută. Abia după câteva zile, bărbatul și-a făcut curaj și a spus prin ce clipe de groază a trecut.

Un român s-a pregătit intens pentru concediul din această vară. Așa că, a pus la punct toate detaliile, apoi a plecat la drum. A ales ca destinație, Halkidiki, Grecia, unde să se bucure de câteva zile de liniște. Problemele lui au început din prima zi în care s-a cazat la hotelul pentru care plătise bani grei. Bărbatul s-a arătat nemulțumit de serviciile oferite, așa că a încercat să remedieze problema. Nu a putut sub nicio formă și a ținut să-i atenționeze pe restul românilor cu privire la situația neplăcută prin care a trecut el.

“Bună ziua, Sunt cazat la hotel și de 4 zile nimeni nu a venit să curețe camera. Deși am sunat și am fost la recepție cu reclamații, nu se rezolvă situația. Cu managerul nu se poate discuta, este ascuns probabil. Situația asta există pentru multe din camere.

Am vorbit cu personalul de curățenie și au spus că fac curat numai în camerele dispuse de recepție. Există Protecția Consumatorului în Grecia? Unde pot face o reclamație? Totuși, am plătit niște bani…”, este mesajul postat de român, pe un grup de Facebook – Forum Halkidiki.

CITEȘTE ȘI: ION, ROMÂNUL DIN GRECIA CARE A OFERIT 1.000 DE EURO RECOMPENSĂ DUPĂ CE I S-AU FURAT ACTELE, SURPRIZĂ URIAȘĂ. I-A SCRIS ȘI PRESUPUSUL HOȚ. „CE TUPEU PE EL”

Ce i-au transmis internauții

Postarea făcută de român a stârnit numeroase reacții. Mulți i-au dat dreptate, însă au existat și persoane care s-au mirat câtă mizerie poate face un om în doar 4 zile. “Plec de ani de zile în vacanțe și am închiriat 90% din timp numai apartamente peste tot și nu am avut nevoie să vină cineva să-mi facă curățenie. Și am stat mereu minim 7 zile, la plecare apartamentul era impecabil”, a scris cineva.

CITEȘTE ȘI: O ROMÂNCĂ, VACANȚĂ DE COȘMAR PE INSULA MYKONOS DIN GRECIA! CE A PĂȚIT FEMEIA: „AM AJUNS ÎN EPOCA DE PIATRĂ. TOȚI TE FURĂ”

De altfel, internauții spun că hotelurile trebuie să includă și serviciile de curățenie. “La 300 de euro pe noapte, da, trebuie în fiecare zi să se facă curățenie. Și da, dacă ai copii, coșurile de gunoi se umplu cât ai clipi, prosoapele se murdăresc ,nisip pe jos etc. Chestiile astea sunt elementare la un hotel indiferent de cate stele are, că de-aia prefera unii hoteluri în loc de apartamente închiriate, airbnb”, a fost comentariul altei persoane.