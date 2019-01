Vaccinul antigripal. Totul despre imunizarea împotriva gripei

Vaccinul antigripal reprezintă singura soluție eficientă pentru a te proteja de gripă în sezonul rece. Gripa este o boală infecțioasă care poate fi contractată la orice vârstă, de către orice persoană. Inclusiv nou-născuţii şi sugarii cu vârste până la 6 luni pot face gripă, dacă mama lor nu a fost vaccinată.

Gripa se transmite foarte ușor de la un om bolnav la un om sănătos prin tuse, strănut, vorbit sau prin utilizarea în comun a unor obiecte contaminate. Simptomele pot fi ușoare sau mai grave, în funcție de agresivitatea virusului și de starea de sănătate a persoanei infectate. Vârtsnicii şi bolnavii cronici, cu astm, afecțiuni pulmonare, cardiace, diabet, sunt mult mai expuși complicațiilor gripei.

Ce conține vaccinul antigripal

Vaccinul antigripal conţine, în general, trei tipuri de tulpini virale inactivate. Virusurile gripale incluse în vaccin sunt cultivate pe ouă embrionare, apoi sunt inactivate şi purificate. În vaccinul antigripal nu sunt introduse virusuri „vii”. De aceea, nu este posibil să ne îmbolnăvim de gripă după administrarea unui asemenea vaccin.

CITEȘTE ȘI: ROMÂNIA AFECTATĂ DE GRIPĂ! CINCI OAMENI AU MURIT PÂNĂ ACUM

Compoziţia vaccinului antigripal se schimbă în fiecare an, în funcţie de virusurile gripale aflate în circulaţie în sezonul respectiv. Trebuie ştiu că virusul gripei suferă frecvent mutaţii, de aceea vaccinul trebuie reînnoit de la an la an. Reţeaua de supraveghere a gripei care aparţine Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) identifică noile virusuri gripale şi le comunică agenţiilor internaţionale ale medicamentului. Acestea transmit informaţiile laboratoarelor care produc noul vaccin. În ciuda reactualizării permanente, protecţia şi eficienţa vaccinului antigripal nu sunt niciodată garantate 100%, ci variază de la an la an în funcţie de virulenţa şi potenţialul virusurilor gripale de a suferi noi mutaţii, dar şi de răspunsul imun al fiecărei persoane în parte.

Contraindicațiile vaccinului antigripal

Pentru a evita apariţia unor reacţii adverse severe, vaccinul antigripal este contraindicat următoarelor categorii:

– persoanele care sunt alergice la proteina din ou,

– copii mai mici de 6 luni,

– persoanele alergice la oricare dintre componentele vaccinului (mai frecvent la thimerosal).

În cazul febrei acute sau a unei infecţii respiratorii, se va amâna vaccinarea până la însănătoşire.

Reacţii adverse frecvente

În timpul studiilor clinice, după administrarea vaccinului antigripal, au fost observate următoarele reacţii adverse frecvente (5-10% din persoanele vaccinate): durere de cap, transpiraţii, dureri musculare (mialgii), dureri articulare (artralgii), febră, stare generală de rău, frisoane, oboseală. Vaccinul antigripal: reacţii adverse locale

Reacţii adverse locale

Roşeaţă, tumefiere, durere, tendinţa de învineţire, nodul sau zonă dură la locul injectării. Aceste reacţii pot apărea cel mai frecvent, până la 40% dintre cei vaccinaţi, dar imptomele sunt banale şi dispar de obicei în 1-2 zile, fără tratament.

Dacă nu se întâmplă acest lucru, adresaţi-vă medicului.

CITEȘTE ȘI: PRIMUL DECES CAUZAT DE GRIPĂ. 67 CAZURI DE GRIPĂ CONFIRMATE LA NIVEL NAŢIONAL

Ce preț are vaccinul antigripal

– Fluarix vaccin antigripal , o.5 ml, Gsk. Se eliberează numai pe bază de rețetă.

, o.5 ml, Gsk. Se eliberează numai pe bază de rețetă. – Vaxigrip pentru adulți , 0.5 ml, Sanofi Aventis, se eliberează numai pe bază de rețetă – 20 lei

, 0.5 ml, Sanofi Aventis, se eliberează numai pe bază de rețetă – 20 lei – INFLUVAC min. 15 µg din fiecare vaccin gripal SUSP. INJ. în seringă preumplută – în unele farmacii, de la Abbot Laboratories, un vaccin destinat atât copiilor, cât și adulților, poate costa între 22 și 23 de lei, costul depinzând de farmacie.

min. 15 µg din fiecare vaccin gripal SUSP. INJ. în seringă preumplută – în unele farmacii, de la Abbot Laboratories, un vaccin destinat atât copiilor, cât și adulților, poate costa între 22 și 23 de lei, costul depinzând de farmacie. – Costul vaccinului antigripal poate ajunge până la 41 de lei.

Perioadele în care poți face vaccinul antigripal

Dr. Katherine Crocker, de la Mailman School of Public Health din SUA, a precizat când este cel mai bine de făcut acest vaccin, având în vedere recomandările şi studiile efectuate până ACUM. Aceasta a precizat că, ideal, vaccinul trebuie administrat în octombrie. Declaraţia specialistului se potriveşte cu recomandările CDC (Centers for Disease Control and Prevention), care precizează că vaccinul trebuie administrat până la sfârşitul lui octombrie, scrie Curiosity.

Totuşi, dacă uiţi, nu este o catastrofă. „Vaccinarea mai târzie poate fi în continuare benefică, iar vaccinările trebuie să fie oferite în tot sezonul rece, până în ianuarie sau chiar mai târziu”, precizează cei de la CDC.

Ideea este că gripa începe să se răspândească odată cu venirea sezonului rece, parţial pentru că virusul gripei are un strat protector care are nevoie de temperaturi mai mici pentru a rămâne intact. Ideal este să fii protejat de virus înaintea acestui eveniment şi durează circa două săptămâni înainte ca organismul să îşi creeze proprii anticorpi.

Copiii între 6 luni şi 8 ani au nevoie de două doze la un interval de 4 săptămâni, astfel că pot începe vaccinarea mai devreme.