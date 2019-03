Văduva lui Pablo Escobar a luat o decizie importantă la 25 de ani de la moartea „Regelui cocainei”

Victoria Eugenia Henao, văduva lui Pablo Escobar, va fi protagonista unui documentar despre căsnicia ei cu baronul columbian al drogurilor, relatează deadline.com. Pelicula, intitulata „Tata -Escobar’s Widow”, va cuprinde atât interviuri cu Henao, cât și imagini inedite de la începutul relației acestora. Producția este realizată de compania canadiană Telegramme Media în colaborare cu fiul lui Escobar, Juan Pablo.

Apariția materialului vine la un an după ce Henao și-a publicat autobiografia. În acea carte, femeia, poreclită „Tata” de Escobar, a afirmat că nu știa de activitățile ilegale ale traficantului în primii ani de căsnicie și că nu și-a dat seama că el a fost cel care a violat-o când avea 14 ani.

Eric Hebert, producătorul executiv de la Telegramme Media, a descris „Tata – Escobar’s Widow” ca fiind „o poveste de dragoste puternică ce oferă o privire asupra tragediei care i-a avut în centru pe Escobar și Tata” și că vizionarea ei este „esențială pentru orice spectator”.

„Tata -Escobar’s Widow” va avea premiera la Cannes în luna aprilie. Distribuția documentarului este asigurată de compania britanică Drive, al cărei portofoliu mai include documentarele „Mafia Killers with Colin McLaren”, „Inside The EU: The Mad World of Brexit” și „Bodycam Cops”. Unul dintre reprezentanții companiei, Lila Hurst, a afirmat că a fost intrigată de poveste „de îndată ce i-a fost prezentată de Telegramme” și că ea reprezintă „o fereastră unică înspre lumea lui Pablo Escobar dintr-un punct de vedere aparte”. Hurst a susținut că „filmările de familie vorbesc de la sine” și că amestecarea acestora cu mărturiile femeii „este revelatoare”.

Documentarul în două părți a fost preluat de Discovery pentru a fi difuzat în America Latină, Peninsula Iberică, Italia și pe piețele vorbitoare de spaniolă din Statele Unite. „Tata -Escobar’s Widow” va fi disponibil și pe platforma video Club Illico, care aparține operatorului franco-canadian Quebecor.

Pablo Escobar, pe numele complet Pablo Emilio Escobar Gaviria, a fost un celebru baron al drogurilor columbian. La apogeul activității sale, acesta ajunsese să dețină 80% din traficul de cocaină spre Statele Unite ale Americii. Infractorul, cunoscut ca „regele cocainei”, a fost cel mai bogat criminal din lume, având o avere oficială de 30 de milioane de dolari în anii 1990.