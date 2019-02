Valentina Pelinel are o soră secretă! Lavinia este frumoasă şi are gemene

Sunt foarte puțini aceia care știu că Valentina Pelinel are o soră, motiv pentru care… până de curând, Lavinia a stat “secretă”. Toate astea deși, soția lui Cristi Borcea a făcut publică o poză în care apare alături de mama ei și sora sa, dar imaginea a fost repede dată uitării. Astăzi însă au apărut imagini cu Lavinia și Valentina Pelinel.

În fotografiile de album se poate vedea clar că Valentina Pelinel și sora sa nu seamănă aproape deloc, însă… Lavinia are și ea trăsături foarte frumoase, moștenite de la mama sa. Nu doar frumusețea este punctul lor comun, ci și faptul că are gemene. Însărcinată pentru a doua oară, soția lui Cristi Borcea a evitat cât a putut să expună viața rudelor sale, dar, în trecut, ea a făcut dezvăluiri emoționante despre relația pe care o are cu sora și femeia care le-a dat viață. La acea vreme, fostul model a declarat că are o relație specială cu cele două femei, care ocupă câte un loc special în inima ei. În plus, Valentina Pelinel a mai spus că sunt extrem de unite, relatează jurnaliștii de la revista VIVA!.

Lavinia este mai mică decât sora ei celebră cu şapte ani. În trecut, Valentina Pelinel a vrut să o introducă pe sora ei în lumina reflectoarelor, însă tânăra a refuzat și a preferat să aibă o viață alături de gemene și soțul ei. Soția lui Cristi Borcea a început numărătoarea inversă pentru ziua în care va deveni mămică de gemene. Vedeta și fostul acționar de la Dinamo au ales deja unul dintre prenumele micuțelor prințese.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit în toamna lui 2018

Valentina Pelinel este un fost fotomodel din România. În anul 1999, Valentina Pelinel a câștigat concursul “Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New York, în Statele Unite. A fost căsătorită cu politicianul Cristian Boureanu de care a divorţat în 2014.