Valentina Pelinel îi promovează afacerea Mihaelei Borcea. Fosta soție a lui Cristi Borcea deține un hotel în Olimp, unde îi așteaptă pe turiști odată cu deschiderea sezonului estival.

Mihaela Borcea este proprietara unui hotel din Olimp, care a aparținut înainte fostului său soț, Cristi Borcea. Complexul Pam Beach Resort & Spa Olimp a fost renovat în 2018. Chiar înainte de începerea sezonului estival, Mihaela Borcea și-a mărit tarifele. (CITEȘTE ȘI: MIHAELA BORCEA A RENUNȚAT LA HOTEL PREMIER. IMPRESIONANTUL IMOBIL A FOST ACHIZIȚIONAT DE UN AFACERIST DIN DOROHOI)

Astfel, dacă în sezonul estival din 2020, prețul unui apartament la complexul din Olimp era 485 de lei, anul acesta este 505 lei. Camera dublă era, anul trecut, 325 de lei, iar anul acesta se închiriază cu 338 lei. Fosta soție a lui Cristi Borcea recunoaște că pandemia a afectat-o și pe ea.

”Dragii mei, anul 2020 a fost un an foarte greu pentru toată lumea, peste care am trecut nu ușor, inclusiv eu!! Asta însă nu m-a împiedicat să fiu alături de echipa Pam Beach pe care încă o conduc de foarte mult timp, de mulți ani, și ca atare vă așteptăm să veniți cu încredere în locația noastră așa cum ați făcut-o în fiecare an! Voi reveni cu detalii! Trebuie să avem încredere că totul va reveni la normal, că vom avea din nou viața de dinainte”, spune fosta soție a lui Cristian Borcea într-o postare pe Facebook.

Valentina Pelinel îi promovează afacerea

Valentina Pelinel se află în relații bune cu Mihaela Borcea și îi promovează afacerea pe conturile sale de socializare. Actuala soție a fostului șef de la Dinamo îi încurajează pe turiști să se cazeze la hotelul de trei stele, deținut de Mihaela Borcea. (VEZI ȘI: CRISTI BORCEA ȘI VALENTINA PELINEL, ESCAPADĂ ROMANTICĂ DE DRAGOBETE! CUM AU PETRECUT CEI DOI. „A FOST O SURPRIZĂ UȘOR DE REALIZAT”)