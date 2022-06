Valeriu Iftime s-a decis asupra noului antrenor: „100% Mihai Teja va fi noul antrenor al echipei!”

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a declarat că s-a decis asupra noului antrenor al echipei. Cu toate că a fost la un pas de a-l numi pe Laszlo Balint, finanțatorul echipei a optat în cele din urmă pentru Mihai Teja.

„100% Mihai Teja va fi noul antrenor al echipei. Are curaj, bun simț, e citit, e intelligent, mi-a plăcut. Se pliază pe ce vrem noi la Botoșani. I-am spus că laeu nu pot plăti fotballiști cu 7.000 de euro. La mine jucătorii au 3.000-4.000 și pot pleca la 12.000. A înțeles ideea mea și cu sunt convins că vom face o treabă bună împreună. Mihai a spus că se poate face treabă cu bugetul nostru, 5 milioane de euro, mi-a dat zeci de exemple de jucători plătiți cu bani puțini. Mihai are școală multă, are doctorat în educație și sport, mi-a plăcut, e un atu pentru mine. Stăm foarte bine la capitolul ăstaLuni va veni la Botoșani și vom semna contractul, iar marți va fi la reunirea lotului. Contractul va fi pe un an și va avea ca obiectiv play-off-ul. Dacă joacă spectaculos și creează o echipă cum a făcut la Iași, FCSB și Mediaș, eu o să fiu mulțumit. E o schimbare completă de filosofie la noi, având în vedere și ce relație avea Marius Croitoru cu presa, crea anumite antipatii”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.

Așa cum v-am informat, ruptura dintre Iftime și Croitoru s-a produs după ce tehnicianul nu a dorit să renunțe la fiul său David, aceasta fiind singura condiție pusă de finanțatorul FC Botoșani pentru a continua colaborarea cu CR8.