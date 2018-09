Valeriu Iftime surprinde după eșecul de la Călărași: „Nu jucăm prost! Am jucat fotbal dar am fost naivi!”

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, s-a arătat mulțumit de jocul ofensiv prestat de elevii lui Costel Enache la Călărași și în același timp dezamăgit de gafele copilărești din defensivă, gafe care au costat scump gruparea locală în economia finală a confruntării.

Totodată, patronul moldovenilor a pus tunruile pe centralul Cătălin Popa care le-a refuzat elevilor lui Costel Enache un penalty în minutul 86 la un fault în careu a lui Mendy asupra lui Cătălin Golofca.

„Nu jucăm prost. Am jucat fotbal dar am fost naivi. Am luat două goluri din același tip de fază. Eu nu sunt supărat că am luat bătaie pentru că nici egalul nu ne ajuta. Egalurile astea mai mult ne mint. Trebuie să știm că avem nevoie de o diferență de măcar două goluri ca să câștigăm meciuri. În apărare suntem destul de vulnerabili. A fost 11 metri la Golofca. Să dea și opt de 11 metri dacă ăia sunt neatenți. Am jucat fotbal, am avut ocazii, am controlat jocul, putea să fie 3-1 pentru noi și nimeni nu spunea nimic. După fotbalul făcut, 3-2 este un rezultat mincinos. Nu trebuie criticați. Trebuie doar încurajați. Pe lângă fotbal, mai ai nevoie și de puncte. Suntem într-o zonă periculoasă. Avem echipă, jucăm fotbal, nu mă tem de retrogradarea din Liga 1 dar dacă cineva mă întreabă acum de play-off, încep să-l cred neserios. Ne dă de gândit la nivel de puncte, să nu intrăm într-o zonă a disperării, de frică. E o obligatoriu să obținem toate punctele puse în joc la meciul următor”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.