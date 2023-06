Vali Porcișteanu este invitatul cu numărul 11 al „Podcast cu Prioritate”. Emisiunea apare pe 1 iulie, ora 19:00, pe canalul de YouTube ProMotor România și pe site-ul www.promotor.ro.

Pentru pasionați, în special pentru cei interesați de competițiile de raliu, numele lui Vali Porcișteanu va stârni de îndată interes. Pilot de raliu cu experiență, Vali Porcișteanu are un titlu de Campion Național la activ, dar și mai multe titluri de Vicecampion Național, patru mai exact.

Este un pilot cu multă experiență, care a experimentat cu o sumedenie de mașini. Și-a început cariera la volanul unei Dacia Nova, a trecut pe Citroen Saxo, a condus mai multe Mitsubishi Lancer Evolution, dar și mașini din clasa R5, precum Skoda Fabia R5 sau Citroen C3.

Vali a povestit în cadrul acestei ediții de „Podcast cu Prioritate” experiența sa din lumea sportului cu motor, parcursul carierei sale, cum a obținut titlul de Campion Național în 2011, dar a oferit și sfaturi tinerilor șoferi.

„Eu n-am fost cu liniuțe, cu mers noaptea, am avut și noi din ale noastre evident, ca toată lumea, nu eram sfinți. Nu m-a atras zona asta sau nu am fost atât de nebun, sau am descoperit la timp partea asta cu raliurile și am apucat să schimb macazul când trebuie”, spune Vali.

Vali Porcișteanu are o școală de conducere defensivă

Vali își folosește cunoștințele acumulate de-a lungul anilor în sportul cu motor și în cadrul școlii sale de conducere defensivă. În cadrul podcastului, el a tratat și subiectul școlilor de șoferi și care sunt problemele cu care pleacă studenții din aceste școli. De asemenea, el a explicat și cum ar trata el această problematică.

În cadrul ediției cu numărul 11 din „Podcast cu Prioritate” veți afla toate aceste povești, plus multe altele, de pildă cum s-a ajuns la deja celebra întâmplare cu „Taurete” și explicația din spatele acelui eveniment.

Mai multe povești interesante puteți asculta în episodul 11 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor care va fi publicat pe 1 iulie, ora 19:00. Emisiunea poate fi ascultată și pe Spotify.