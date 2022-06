Variola maimuței, la un pas să ajungă în România. Ungaria a înregistrat primul caz de infectare

Românii trebuie să aibă mare grijă! Țara care se învecinează la nord-vest cu țara noastră a înregistrat primul caz de infectare cu variola maimuței, la un bărbat de 38 de ani. În ce stare se află ungurul?

Vești proaste pentru români. În Ungaria s-a înregistrat deja primul caz de infectare cu variola maimuței, la un bărbat de 38 de ani. Autoritățile sanitare încă investighează dacă ungurul a călătorit recent în străinătate sau nu, pentru a putea descoperi proveniența virusului.

Medicul şef Cecilia Muller a făcut apel la calm, spunând că virusul nu se răspândeşte cu uşurinţă. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că nu este clar încă dacă răspândirea variolei maimuțelor poate fi ținută sub control. Medicii din Ungaria au spus că cei infectați ar trebui să fie izolați în perioada de recuperare.

Cum se manifestă variola maimuței

Simptomele bolii apar sub formă de febră, ganglioni limfatici umflați și dureri musculare, pe lângă oboseală, frisoane și o erupție cutanată asemănătoare varicelei pe mâini și față.

Cea mai veche descriere scrisă a unei boli precum variola a apărut în China în secolul al IV-lea. Se pare că boala a revenit și în zilele noastre, iar zilnic se înregistrează tot mai multe cazuri. Din fericire, până la acest moment, România nu a înregistrat niciun caz de infectare.

Au apărut primele focare de variolă a maimuței

În Marea Britanie au apărut şi primele focare, fiind înregistrate mai mult de 150 de infectări până în acest moment. Experții avertizează că riscurile pentru sănătate cresc semnificativ în cazul grupurilor vulnerabile, care suferă de boli severe, atunci când vorbim despre variola maimuței.

În ce țări a mai fost descoperită variola maimuței

Până la acest moment, variola maimuței s-a descoperit în 23 de ţări din afara Africii. Cea mai gravă situaţie este în Marea Britanie, care luni a înregistrat alte 71 de infectări, numărul total ajungând la 179. O altă situaţie gravă se regăseşte în Spania, care are 84 de cazuri, dar şi în Portugalia, stat care are 74 de cazuri de variola maimuţei. În Europa, restul ţărilor afectate au situaţia sub control. Dacă ne îndreptăm atenţia către SUA, acestea au confirmate 11 cazuri de boală, iar Canada are 25 de infectări.

