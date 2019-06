Văru’ Săndel, petrecere de zile mari, cu bio-găini fripte și apă din fântână

Actorul Alexandru Pop, solistul și actorul Teatrului de Comedie din București, a avut parte de o aniversare în stilul popularului personaj de la țară, pe care-l interpretează de ani buni – Văru’ Săndel. El și-a chemat prietenii și au făcut o ”câmpenească” pe cinste.

”M-am născut în satul Lozna, Sălaj, un loc magic și atemporal, iar la Plătărești, Călărași, satul unde am ales să mă mut, departe de zarva Bucureștiului, am reușit să refac și să simt confortul pe care îl simțeam în copilărie, la țară. De aceea i-am chemat pe toți cei dragi mie în ograda mea”, ne spune mândru actorul școlit de George Ivașcu și regretatul Emil Hossu. ”Au ținut să-mi amintească faptul că am împlinit 46 de ani, mulțime de prieteni din lumea artistică, îi amintesc pe Raoul, Tinu Veresezan, Lorena, au fost și mulți ce au acceptat să vină-n ogradă, în special Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu, formația Cocoșu Roșu alături de care am horit, ca la țară”, a spus Văru Săndel, potrivit libertatea.ro.

Petrecerea s-a soldat cu o horă între pomii săi fructiferi și piscina din curte, iar la masă au fost puse doar produse originale din satul situat la circa 30 de kilometri de București unde actorul și-a găsit liniștea. ”Aproape în fiecare weekend sunt plecat, la filmări, la teatru, la diverse spectacole publice. M-am bucurat să mai stau și pe acasă, dar mai ales să am și prieteni alături. Sigur s-au simțit cu toții, dacă nu bine, mai relaxați, căci, în loc de dress code, i-am rugat doar să-și lase telefoanele mobile într-o cutie, la intrare”, a povestit el.