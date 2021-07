Un artist din România are parte de necazuri! Vărul lui Florin Pastramă a fost prădat de hoți și și-au însușit bunuri în valoare de 30.000 de lei. Ce spune bărbatul, dar și Purtătorul de Cuvânt al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Dragoș Ciprian Romănescu.

Vărul lui Florin Pastramă, Tudor, a venit în cadrul unei emisiuni de televiziune și a vorbit despre situația neplăcută în care se află în prezent. Bărbatul, cunoscut artist, a fost prădat de hoți. Pe camerele de supraveghere s-a putut observa cum o persoană intră în imobilul său, imaginile ajungând la poliție. Acestuia i-au fost sustrase bunuri în valoare de 30.000 de lei. Incidentul a avut loc luna trecută, în data de 20 iunie. Atunci, în momentul incidentului, artistul se afla la un eveniment.

„În data de 20 iunie, la 1 noaptea, eram la eveniment, cântam, dar chiar presimțeam ceva. Când am ajuns acasă, am văzut ce s-a întâmplat. Am intrat în casă, am deschis becurile, mama dormea. Camera mea, devastată! A fost cineva care știe totul despre mine. A intrat pe geam la mine în cameră, nici nu au dat televizorul la o parte, deja știau. Mi-a dat salteaua la o parte… tot șifonierul, dat jos. Un lanț de aur, un telefon, niște încălțăminte, haine de firmă…”, sunt o parte din declarațiile artistului.

Florin Pastramă: ”La disperarea hoților, putea să îi dea cu ceva în cap”

Florin Pastramă a intrat și el, la rândul său, în direct, prin apel telefonic. Acesta a mărturisit că nu știe ce persoană ar putea fi în stare să facă acest lucru și, de asemenea, i-a oferit vărului său un sfat: ”Suntem ca frații, ne despart câteva sute de metri, între casa lui și casa mamei. Noi avem camere acasă, uitați și el, mama lui, mătușa mea era acasă, se trezea, la disperarea hoților, putea să îi dea cu ceva în cap. Greșeala lui… el ține ușa deschisă întotdeauna. A fost pandemie, acum toată lumea e plecată.. sunt mulți suspecți, dar nu putem să spunem nimic. Să nu mai primească pe toată lumea în casă, eu nu știu cine ar putea fi”.

Mama lui Tudor, cu lacrimi în ochi, a spus în apel telefonic, într-o emisiune TV: ”Mi-e frică să mai stau în casă. (…) Dacă îmi dădea una în cap?”.

Dragoș Ciprian Romănescu, Purtătorul de Cuvânt al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, a declarat: ”La data de 20 iunie anul curent, în jurul orei 6:20, Secția 7 Poliție a fost sesizată de un bărbat cu privire la faptul că, în aceeași zi, persoane necunoscute au pătruns în imobilul unde locuia și au sustras suma de 30.000 de lei. În cauză a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările sunt continuate de Secția 7 Poliție sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”.

