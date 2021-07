După eșecul din relația cu Brigitte, Cornel Oană și-a găsit alinarea în brațele unei blondine focoase, alături de care pare să se simtă deja împlinit, din moment ce se pregătește să devină tată. Cei doi, însoțiți de câțiva buni prieteni, au plecat recent într-o super-vacanță, acolo unde distracția și locațiile exclusiviste nu au lipsit. Însă gurile rele nu-l lasă nici acum pe ex-iubitul lui Brigitte să-și trăiască viața liniștit. Așa se face că am primit pe celebra adresă [email protected] o informație potrivit căreia Cornel Oană s-ar distra în vacanța de lux pe banii iubitei!

După ce am primit o informație potrivit căreia Cornel Oană merge dintr-o vacanță în alta pe banii iubitei sale, ex-partenerul lui Brigitte a închis gurile răutăcioșilor.

Informația se lega, oarecum, de speculațiile care au existat și în timpul relației acestuia cu Brigitte, potrivit cărora Cornel ar fi „profitat” de situația extrem de bună a fostei doamne Năstase.

Contactat de CANCAN.RO, Cornel Oană a declarat că afacerile îi merg cum nu se poate mai bine și că nu se află nicidecum în vacanță pe banii iubitei sale, Mona.

Mai mult, ex-iubitul lui Brigitte ne-a mărturisit că el și blondina lui au planificat în această perioadă foarte multe drumeții, căci, la întoarcerea în România, pe Cornel îl așteaptă haosul de la restaurantul său și, ca orice om, avea nevoie de o deconectare totală.

Cornel Oană: „Încercăm să facem un copil”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cornel Oană a povestit că are o relație de câteva luni cu iubita sa și cei doi chiar au planuri mari de viitor: să devină părinți! Mai mult, se pare că astrele s-au aliniat și pe plan financiar, căci, din câte ne-a mărturisit, afacerile îi merg foarte bine și nu duce lipsă de nimic.

„Am o relație normală cu o fată pe care o iubesc, avem o relație de câteva luni, ne înțelegem foarte bine, cum am spus și la Capatos (în emisiunea Xtra Night Show, n.r.) cred că este sufletul meu pereche, încercăm să facem un copil.

Nimeni nu întreține pe nimeni, amândoi avem afaceri separate și avem o relație normală. Suntem mutați împreună și trăim împreună. Eu am în continuare afacerea cu haine, dar mă ocup doar 10% pentru că acum sunt asociat 50-50 cu un chef din București, cunoscut de voi foarte bine și deținem împreună un restaurant, cât și franciza acestuia.

Asocierea noastră a rezultat în urma prieteniei foarte bune. În vacanță suntem pentru că ne plac vacanțele și amintirile împreună, dar am și grăbit planificarea atâtor vacanțe într-un termen foarte scurt pentru că urmează o perioadă aglomerată la restaurant”, ne-a declarat Cornel Oană, în exclusivitate.

Brigitte susține că nu a avut o relație serioasă cu Cornel Oană

Pe vremea când formau un cuplu, Brigitte și Cornel Oană le dădeau tuturor de înțeles că se iubesc nebunește. Mai mult, cei doi au concretizat, la momentul respectiv, relația într-o logodnă și toată lumea se aștepta ca legătura dintre ei să dureze veșnic. Nu a fost așa.

Escapada de la „Ferma” pe care fosta doamnă Năstase a avut-o cu Florin Pastramă și sărutul celor doi în fața unei țări întregi i-au pus capac lui Cornel Oană, așa că despărțirea dintre ei a avut loc la scurt timp după episodul respectiv.

„Am terminat relaţia de când a apărut primul episod care m-a deranjat. M-am mutat de la ea şi nu mai este cazul. Eu stăteam la ea, acum copiii sunt OK, nu contează cu cine sunt, am ţinut legătura cu ei, dar nu mă mai ocup de ei.

Noi am avut o ceartă înainte de acest proiect, fiecare a înţeles altceva. Dacă vor să aibă o altă relaţie, le doresc Casă de Piatră. Nu există să ne împăcăm. Sunt anumitte limite pe care orice om le are”, a spus Cornel, la momentul respectiv.

Pe de altă parte, Brigitte a avut propria variantă a poveștii de iubire dintre ea și Corneliu Oană. Bruneta a susținut că doar s-a folosit de fostul iubit pentru a accesa anumite date de confidențialitate din telefonul lui Ilie Năstase, iar relația dintre ea și ex-ul nu a fost niciodată una reală.

Astfel, Brigitte a mărturisit că i-a cerut anumite servicii controversate lui Cornel Oană și a spus cum a decurs momentul în care cei doi s-au cunoscut, dar și ce i-a legat, de fapt.

„Am o căsnicie foarte frumoasă de aproape un an. Nu înțeleg de ce el se folosește de ziua mea să mai vorbească de mine. Aduce aminte că a fost logodnicul meu, dar el nu a fost niciodată în realitate. Probabil încarcă să se mai folosească de imaginea mea. Eu n-am mai vorbit de el.

Am răspuns o singură dată la o întrebare și am lămurit situația de ce nu mai am magazinul. Am fost foarte rănită, la un moment dat, de tot ce mi s-a întâmplat în fosta căsnicie și așa am considerat eu atunci să încerc să fabric o persoană ca să arăt că sunt și eu sus și că pot să trec mai departe și că mă vrea și pe mine cineva.

Am investit într-un băiat, pe care l-am cunoscut pe net, iar el este hacker. Căutam o persoană care să îmi intre în conturile fostului meu soț pentru a afla cu cine mai vorbește. Așa l-am cunoscut.

El este cel care a intrat în contul fostului meu soț și mi-a montat și programul acela de copiere a WhatsApp-ului și apoi m-a consolat. Nu a fost niciodată o relație reală. Este vina mea și mi-o asum și nu doresc să se mai folosească de mine și de numele meu și să mai apară în presă pe subiectul meu”, a declarat Brigitte, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, acum ceva timp.