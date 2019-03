Vasi Borcan este cel de-al doilea finalist “iUmor” din cel de-al șaselea sezon, în urma voturilor primite în aplicație. Vasi Borcan este un bărbat din Iași care la vârsta de 12 ani a fost imobilizat în scaun cu rotile din cauza unei distrofii musculare, dar care, în ciuda faptului că și-a pierdut forța fizică, a dovedit o tărie psihică extrem de rară, sâmbătă seara, pe scena “iUmor”.

Vasi Borcan este cel de-a doilea câștigător “iUmor” din acest sezon

“Viața m-a pus în situația de a-mi înfrunta temerile, reținerea, rușinea chiar”, a spus Vasi, care pentru numărul său de stand-up s-a bazat pe autoironia sa și a glumit pe seama neajunsurilor de care se lovește în viața de zi cu zi.

“Vasi este omul care are nota 12 la autoironie la iUmor! A venit cu niște glume care pe mine m-au șocat. Eu nu sunt genul de om care să se omoare la vederea omului, nu am simțit compasiune, am apreciat obiectiv că omul a avut glume foarte reușite”, a mărturisit Cheloo, care s-a arătat fanul declarat al lui Vasi. “La capitolul stand up și autoironie ați mers foarte departe Îți trebuie foarte multă forță interioară ca să faci asta, de aceea sunt deja fan! Aveți toate aprecierile mele sincere!”.

Mai mult, actorul Mihai Bendeac i-a mărturisit și el că puterea de care dă dovadă Vasi îl inspiră. “Ați avut un material foarte bun și vreau să vă mulțumesc pentru că, în astfel de situații, îmi dau seama cât de penibil sunt, cât de ridicol sunt ca om atunci când, ca o divă proastă, încep să mă plâng și să spun că am un milion de probleme. Aproape sigur că nu mă voi schimba, o să rămân același idiot, dar vă mulțumesc că mi-ați reamintit că sunt o divă proastă uneori și că sunt penibil atunci când sunt depresiv”, a spus Mihai Bendeac.

Numărul lui Vasi a fost apreciat și de cei de acasă, care l-au votat prin intermediul aplicației “iUmor” și i-au oferit, astfel, șansa de a merge direct în finală.

În fiecare sâmbătă, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea de jurizat numerele unor concurenți neașteptați, din întreaga lume, dar vor fi nevoiți să se reîntâlnească și cu unii pe care sperau, probabil, să nu îi mai vadă vreodată. Iar pentru situațiile controversate în care unul dintre cei trei era supărat că un concurent nu a fost suficient de bun pentru a obține suficiente voturi, se întrevede o soluție – jurații vor putea folosi o “carte verde”, care le va da ocazia să devină antrenori pentru un concurent și să îl ajute să revină cu un număr mai bun!

Concurenții care primesc minimum două “Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediții va fi anunțat luni, în cadrul emisiunii Observator 16:00, și se va califica direct în finală!

Mai mult, în fiecare săptămână, fiecare emisiune iUmor va fi însoțită de o ediție specială, distribuită exclusiv pe AntenaPlay.ro, unde abonații pot vedea tot ce se întâmplă în culise și vor avea acces nelimitat și necenzurat la numere integrale din cel de-al șaselea sezon și momente care nu s-au văzut la televizor.