Vasile Miriuță, după victoria de la Sf. Gheorghe: „Înaintea meciului eram mulțumit și cu un punct!”

Vasile Miriuță, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt își păstrează invincibilitatea în fața omologului său, Eugen Neagoe. Miriuță a obținut a cincea victorie din tot atâtea posibile în fața lui Neagoe, duelul dintre formațiile pregăitet de cei doi tehnicieni, FC Hermannstadt și Sepsi încheindu-se cu victoria sibienilor cu 3-1.

Miriuță a declarat că victoria de la Sf. Gheorghe obținută de elevii săi este pe deplin meritată.

„Sincer, mă simt bine, dar după pauză nu mă simțeam bine, dar la pauză nu mă simțeam bine, după acel gol primit în finalul primei reprize. Înaintea meciului eram mulțumit și cu un punct, dar ăsta e fotbalul. Am încercat să ținem de rezultat, am marcat acel gol cred că în secunda 10 în repriza a doua, a mai greșit portarul lor, dar asta nu ia din meritele jucătorilor mei. Per total, am făcut o partidă bună și o victorie meritată. Pentru moral, pentru jucători, că ei sunt artizanii. Au muncit mult în ultimele 3 săptămâni, de când sunt aici. Nu trebuie să o lăsăm ușor pentru că săptămâna viitoare întâlnim Botoșani, meci foarte greu și după aia intrăm în minivacanță. Eu îmi doresc altceva, dar trebuie să mă mulez după jucătorii pe care îi am și sistemul din ultimele jocuri se potrivește cel mai bine. Felicitări jucătorilor. Ne apărăm câteodată, pentru că te aperi cu 5, ataci cu 5 uneori, că benzile trebuie să urce să aducă plusuri pe faza ofensivă. Poate voi schimba sistemul cu Botoșani, dar deocamdată vedem”, a declarat Vasile Miriuță, antrenorul principal al FC Hermannstadt.

Pentru Sepsi aceasta este cea de-a treia înfrângere la rând pe teren propriu. De partea cealaltă Hermannstadt a reușit să depășească Poli Iași și Dinamo și a urcat pe locul 11 cu 14 puncte.