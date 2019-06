Vasile Miriuță sigur de victorie cu Călărași: „Nu am retrogradat niciodată și nu o voi face nici acum!”

Vasile Miriuță, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt a declarat la conferința de presă premergătoare duelului cu Dunărea Călărași de astăzi, că este convins că elevii săi vor cștiga duelul șși vor evita retrogradarea în liga secundă.

„Este o adevărată finală pentru rămânerea în Liga 1. Țin încă o dată să îmi felicit jucătorii pentru că am ajuns până aici, cu toate că poate multă lume va zice că iar sunt nebun și că vorbesc prostii. E o minune că s-a ajuns până aici, la ce s-a întâmplat anul acesta. Nu mai vreau să intru în detalii. Încă o dată, felicitări acestor jucători pe care îi antrenez. Sunt mândru de ei și sunt sigur că mă vor răsplăti, atât pe mine, cât și pe staff și pe suporterii care vor umple stadionul. E o minune că s-a ajuns până aici, la ce condiții au fost și pe unde am jucat. Îi felicit încă o dată! Bravo lor! Sunt sigur că vor juca și vor da tot ce au mai bun în ei să câștigăm meciul de duminică și să mergem la baraj. Mai am contract doi ani. Nu mă gândesc la retrogradare. Cuvântul ăsta nu-mi place. N-am retrogradat niciodată, nici ca jucător, nici ca antrenor. Nu voi retrograda nici acum”, a declarat Vasile Miriuță.

FC Hermannstadt este condamnat la victorie pentru a putea evita retrogradarea direct și a fi prezentă la barajul pentru menținerea în Liga 1 în timp ce Dunărea Călărași își permite și „luxul” unei remize la Sibiu pentru a atinge acest obiectiv.

Înaintea acestui meci, Dunărea Călărași ocupă locul 6 în clasamentul play-out-ului, cu 25 de puncte, în vreme ce FC Hermannstadt este pe 7, loc retrogradabil, cu un punct mai puțin.