Vasile Muraru, noi detalii despre starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel. “A tot fost internat. Acum așteptăm să...”

Vasile Muraru, directorul Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București, a anunțat că Alexandru Arșinel nu se află deloc în cea mai bună formă, în ultima perioadă fiind internat de mai multe ori în spital.

Vasile Muraru este, totuși, optimist că Alexandru Arșinel își va reveni. Îl așteaptă pe scenă, unde trebuie să reia piesa “Niște Senzații”, de a cărei regie s-a și ocupat. Totuși, până când starea de sănătate a marelui actor nu va fi una bună, acesta trebuie să stea departe de sălile de teatru.

“O să vină și Alexandru Arșinel la Gale (Galele Savoy, pe 30 octombrie 2021, n red.), el încă joacă. Sâmbăta trecută (pe 9 octombrie 2021, n. red) a jucat. A tot fost internat, dar a venit, a cântat. Acum așteptăm să se facă mai bine ca să revină. Are de toate (probleme de sănătate, n. red), o viață întreagă, atâtea operații, atâtea probleme… se adună. Dar, mulțumim Lui Dumnezeu, așteptăm să se facă mai bine și să reluăm și piesa, Niște Senzații, unde are un rol frumos, i-a făcut și regia. E efortul mai mare acolo, de aceea am și lăsat-o (spectacolul este în pauză, n. red.), mai vedem ce facem…”, a spus Vasile Muratu, potrivit fanatik.ro.

Alexandru Arșinel, așteptat la Galele Savoy. “O să dăm niște diplome”

De altfel, la Galele Savoy, acolo unde este așteptat, în ciuda problemelor de sănătate, și Alexandru Arșinel, vor avea loc și câteva surprize.

“Serbăm pe fostele vedete ale teatrului și care mai sunt în viață, dar și comemorăm pe cei care nu mai sunt, precum Nicu Constantin. O să dăm niște diplome, așa e frumos, mai ales că au muncit o viață și merită”, a mai spus directorul Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București.

“Vaccinul mi-a salvat viața!”

Reamintim că Alexandru Arșinel a fost internat pe 17 aprilie la Institutul “Matei Balș”, cu COVID-19, la două luni de la rapelul vaccinului împotriva bolii. Actorul și soția sa au stat o săptămână în spital, după care au fost externați.

“Se pare că vaccinarea mi-a salvat viața și mie și soției. A reușit să oprească vijelia acestei nenorocite boli și să o stopeze la un anumit nivel suportabil, care m-a făcut să ies din zona periculoasă. Cu ajutorul medicilor care erau preocupați de soarta mea și a celorlalți colegi de pat am depășit momentul critic”, a spus Alexandru Arșinel după ce s-a vindecat.