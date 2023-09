Vasluianca s-a combinat cu primarul Nicușor Dan într-un club din Capitală. Cum a decurs prima întâlnire dintre edil și femeia care îi este alături

Toată lumea a auzit de Nicușor Dan, primarul Capitalei, însă puțini au habar cine este femeia care l-a sprijinit în acest parcurs profesional și a stat lângă el ani la rând. Mirabela Grădinaru, soția edilului, este o apariție discretă, care și-a dorit să stea departe de ochii curioșilor. Chiar și așa, a fost necontenit alături de soțul ei, de-a lungul timpului. Cine este partenera de viață a politicianului?

Nicușor Dan este în atenția bucureștenilor de ani buni, ținând cont că este primarul Capitalei, însă soția acestuia a decis să stea departe de lumina reflectoarelor. Și-a dorit să-și țină viața personală ferită de ochii curioșilor, fiind o fire discretă. Chiar și așa, Mirabela Grădinaru i-a fost mereu alături edilului, la alegerile din 2012, 2016 și 2020 pentru Primăria Bucureștiului.

Cine este Mirabela, soția lui Nicușor Dan

Ea este și cea alături de care Nicușor Dan a pus bazele Asociației Salvați Bucureștiul și partidului Uniunea Salvați România. Mirabela este vasluiancă, iar pe Nicușor Dan l-a cunoscut în perioada studenției. Povestea lor de dragoste este una frumoasă, clasică, în urma căreia a venit pe lume fetița lor, Aheea (7 ani), iar anul trecut, Mirabela a devenit pentru a doua oară mamă. De data aceasta, a născut un băiețel.

Mirabela și Nicușor Dan au făcut nunta în anul 2017, chiar dacă povestea lor de iubire este destul de veche. “Ne-am cunoscut în anul 2005, pe vremea când eu eram studentă în București, la Geografie. Îmi aduc aminte că se terminase sesiunea de examene, aveam bilet să mă întorc acasă, dar chiar în ziua aceea s-a întors o prietenă ce fusese plecată cu bursă Erasmus în Franța. Am renunțat să mă mai întorc acasă și am ieșit cu mai mulți prieteni. Am zis să mergem seara în Club A, clubul pe care noi îl frecventam în serile de după sesiune sau de după zilele în care aveam proiecte, iar atunci l-am întâlnit pe Nicușor. Sau el m-a întâlnit pe mine. Nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atracție, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine”, spunea Mirabela, în 2016, pentru vremeanoua.

Mirabela l-a susținut pe Nicușor Dan în campania electorală

Soția edilului avea numai cuvinte de laudă la adresa acestuia, în campania electorală. Ea încerca să-i facă pe oameni să-l cunoască mult mai bine pe actualul primar al Capitalei. Mirabela Grădinaru mărturisea că politicianul a învățat-o ce este iubirea necondiționată, fiind un tată perfect și un partener loial.

„S-au scris multe despre Nicușor și totuși prea puține, dacă este să mă gândesc la ce reprezintă Nicușor pentru România. Nu voi face lista realizărilor lui, vă las pe voi să o faceți, dar voi scrie câteva rânduri despre ce înseamnă Nicușor pentru familia noastră, despre bucuria de a-l avea ca partener de viață și tată al fetiței noastre.

Cu Nicușor fiecare zi este una deosebită, pentru că reușește să ne surprindă plăcut în fiecare moment pe care-l petrecem împreună: povestind întâmplări din copilărie și adolescență atunci când stăm la masă, citindu-ne poezii în serile în care nu este la TV, jucând șah și cărți, cu câte o floare, un film proiectat pe perete sau la cinema, o plimbare în parc sau prin cartier, când ne întreabă dacă avem bagajele pregătite și ne urcăm în mașină, fără să știm destinația finală.

Nicușor m-a învățat «iubirea necondiționată» și, fără să exagerez, îl consider echilibrul căminului nostru. Este un partener de încredere și pe care mă pot baza tot timpul, fie că vorbesc despre mine sau despre fetița noastră. Nicușor își respectă tot timpul promisiunile, dar asta o știm cu toții, nu este nevoie să detaliez.

Cu Nicușor am căutat stațiuni mai puțin cunoscute turiștilor, în Grecia, până la 4 dimineața, am făcut matematică pe plajă, în Vama Veche, și am mers la meciuri pe stadion, stând la peluză. Dar tot cu Nicușor am căutat locuință, grădiniță și bonă pentru Aheea sau medici, atunci când a fost cazul. Nicușor este acel membru al familiei pe care toată lumea îl iubește, îl respectă și-l apreciază, și asta nu pentru ceea ce face el în viață publică, ci pentru iubirea cu care ne înconjoară și pentru modul în care relaționează că fiu, frate, nepot, verișor, prieten, tată și partener”, spunea Mirabela Grădinaru, pe Facebook.