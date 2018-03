Constantin Reliu (63 de ani), vasluianul declarat mort, s-a adresat instanței pentru a anula certificatul de deces. Tribunalul de la Vaslui i-a respins cererea de anulare a unei sentinţe care îl declara mort. Bărbatul a stat 25 de ani în Turcia, iar când s-a întors, a aflat că este…mort! Nevasta este cel care l-a declarat decedat și, între timp, s-a căsătorit cu altul.

Vasluianul declarat mort a ajus și în presa străină. „Sunt oficial mort, deși trăiesc!” Un bărbat nu a reușit să convingă instanța că nu e mort” – a titrat cotidianul britanic The Daily Mail. „Judecătorii din România i-au spus unui bărbat că nu este în viață” – a scris The Guardian.

Acum doi ani, soţia lui Constantin le-a cerut judecătorilor să îl declare mort, pentru că nu mai ştia de el de 25 de ani. Cu toate acestea, bărbatul este viu şi nevătămat şi mai mult decât atât a mers în instanţă ca să demonstreze asta. Pentru că figurează mort în acte, bărbatul nu are niciun venit.

„Sunt declarat mort, deși sunt în viață. Nu primesc niciun venit pentru că sunt declarat mort. Nu știu ce să mai fac!”, a spus bărbatul

Constantin Reliu a fost declarat mort în 2003

„Mi-au luat actele şi mi-au spus că fac o glumă. Că sunt decedat. Nu îmi puteam reveni. În 2016 s-a eliberat cerfificatul de deces. Dar din 2003 sunt declarat decedat.Nu am bani de pâine, dar de avocat. Am depus un apel împotriva hotărârii judecătoreşti prin care am fost declarat decedat la cererea soţiei”, a mai spus bărbatul, citat de Pro TV.

Constantin Reliu este într-o situație absolut disperată. Se plimbă din tribunal în tribunal și nu pare că va ieși prea curând din această situație. Bărbatul trăiește din mila unei vecine.

„Are posibilitatea de a introduce o acţiune în anulare. Dacă se adresează judecătoriei Bârlad. Singura problemă pe care trebuie să o dovedească e că în ultimii ani a trăit: documente, contract de vânzare, de închiriere, contract de muncă, inclusiv martorii”, a explicat avocatul Liviu Bran, pentru sursa citată.