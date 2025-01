Vedeta din România care a copilărit la internat, de la 10 ani: „Trebuia să mă bat cu ceilalți pe mâncare, m-am îmbolnăvit”

Invitată în podcastul lui Bursucu, fosta ”bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor a vorbit liber despre copilăria sa. Încă de la o vârstă fragedă s-a visat balerină, iar pentru pasiunea ei a început să muncească de la vârsta de 4 ani. Oana Ioniță a făcut o serie de confesiuni neașteptate și a rememorat o perioadă extrem de grea din copilăria sa.

Oana Ioniță a început să danseze întâmplător când avea doar 4 ani – ca recomandare pentru a i se induce pofta de mâncare. Părinții ei și-au dorit o altă meserie pentru ea – doctoriță sau profesoară, însă fosta ”bebelușă” nu s-a clintit nicio clipă de la drumul ei. Când a împlinit 10 ani, Oana Ioniță a fost admisă la Liceul de Coregrafie ”Floria Capsali” din București, unde a studiat baletul clasic. Tot atunci, coregrafa a ajuns să locuiască într-un internat, o etapă din viața sa care a lăsat urme adânci.

Născută într-o familie modestă, fosta ”bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor a povestit că la internat a avut de înfruntat adevărata realitate. Se bătea cu ceilalți colegi pentru mâncare, s-a îmbolnăvit de aproape toate bolile copilăriei și a dus nenumărate lupte interioare.

”Când am intrat în internat și trebuia să mă bat cu ceilalți pe mâncare și să fac lecțiile celorlalți și să fac niște lucruri… să fac ordine, să le dau din mâncarea mea. Am slăbit atunci, țin minte… foarte mult. Am făcut și păduchi, apropo de Ilona care zicea că nu există copilărie și că păduchii stau pe capul curat.

Am slăbit foarte mult, m-am îmbolnăvit de tot ce se putea… probabil și din lipsa asta de afecțiune pe care am avut-o atâția ani, din partea părinților mei… m-am izbit de un fel de: Descurcă-te în viață, pentru că trebuie să începi deja de la 10 ani să te descurci.’ Acum le zic copiilor mei: Știți? Eu când eram mică la 10 ani făceam asta, asta, asta, voi? De ce nu luptați? De ce nu faceți asta? De ce nu…’, a spus Oana Ioniță în podcastul lui Bursucu.