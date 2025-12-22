Vedeta din România care a fost abuzată ani de zile de unchiul ei: „Nu este ușor să nu te simți viu în viața ta”

Printre puținele sale apariții publice, Laura Andreșan a vorbit despre unul dintre cele mai traumatizante evenimente din copilăria ei. Ani la rând a fost abuzată emoțional de unchiul ei, traumă despre care mărturisește că – cel mai probabil – nu se va vindeca niciodată.

Laura Andreșan a devenit cunoscută la începutul anilor 2000, atunci când și-a câștigat reputația de ”profa sexy”. După o perioadă tumultuoasă în care a fost în căutarea vocației, fosta soție a lui Grasu XXL și-a descoperit sensul în viață, iar acum profesează ca psiholog. Trăind ani la rând în abuz emoțional și fizic, Laura Andreșan este cea care acum îi ajută și pe alții să facă pace cu trecutul.

Laura Andreșan : ”A fost un abuz întins pe mai mulți ani”

Invitată în podcastul Ioanei Ginghină, fosta „profă” a vorbit liber și deschis despre copilăria ei, perioadă ce ar fi trebuit să fie lipsită de griji. Ani la rând a fost abuzată de unchiul ei, soțul mătușii sale.

„În copilărie am fost abuzată de unchiul meu, de soțul mătușii mele, sora tatălui meu, de la o vârstă foarte fragedă. A fost un abuz întins pe mai mulți ani, am disociat masiv și lupta de delegare și travaliul terapeutic nu a fost un lucru ușor și nici nu este. Eu nu știu ce înseamnă să te simți vreodată total vindecat, pentru că eu și venind la tine, mă rugam să nu disociez de frică, de emoții… Din nou, am simțit compasiune față de mine, pentru că nu este ușor să nu te simți viu în viața ta. Unchiul meu nu mai trăiește, dar nici nu vreau să bat mare tam-tam pe acest subiect. Sunt între copila care a trecut printre toate astea și femeia de acum, care îmbrățișează copila aia. Uneori sunt pusă să aleg între copila care nu a fost salvată și fiica mamei mele, gândindu-mă că o doare ca mamă”, a declarat Laura Andreșan, în podcastul Ioanei Ginghină.

Laura Andreșan a mai mărturisit că venirea pe lume a fiicei sale a avut un rol important în ceea ce privește efectele devastatoare ale traumei. Ea susține că încă nu l-a iertat pe bărbatul care i-a nenorocit copilăria (deși nu mai trăiește) și nici nu crede că va avea puterea să o facă vreodată.