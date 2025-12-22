Acasă » Știri » Vedeta din România care a fost abuzată ani de zile de unchiul ei: „Nu este ușor să nu te simți viu în viața ta”

Vedeta din România care a fost abuzată ani de zile de unchiul ei: „Nu este ușor să nu te simți viu în viața ta”

De: Irina Vlad 22/12/2025 | 10:23
Sursa foto: Pixabay.com
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Printre puținele sale apariții publice, Laura Andreșan a vorbit despre unul dintre cele mai traumatizante evenimente din copilăria ei. Ani la rând a fost abuzată emoțional de unchiul ei, traumă despre care mărturisește că – cel mai probabil – nu se va vindeca niciodată. 

Laura Andreșan a devenit cunoscută la începutul anilor 2000, atunci când și-a câștigat reputația de ”profa sexy”. După o perioadă tumultuoasă în care a fost în căutarea vocației, fosta soție a lui Grasu XXL și-a descoperit sensul în viață, iar acum profesează ca psiholog. Trăind ani la rând în abuz emoțional și fizic, Laura Andreșan este cea care acum îi ajută și pe alții să facă pace cu trecutul.

Laura Andreșan : ”A fost un abuz întins pe mai mulți ani”

Invitată în podcastul Ioanei Ginghină, fosta „profă” a vorbit liber și deschis despre copilăria ei, perioadă ce ar fi trebuit să fie lipsită de griji. Ani la rând a fost abuzată de unchiul ei, soțul mătușii sale.

„În copilărie am fost abuzată de unchiul meu, de soțul mătușii mele, sora tatălui meu, de la o vârstă foarte fragedă. A fost un abuz întins pe mai mulți ani, am disociat masiv și lupta de delegare și travaliul terapeutic nu a fost un lucru ușor și nici nu este. Eu nu știu ce înseamnă să te simți vreodată total vindecat, pentru că eu și venind la tine, mă rugam să nu disociez de frică, de emoții…

Din nou, am simțit compasiune față de mine, pentru că nu este ușor să nu te simți viu în viața ta. Unchiul meu nu mai trăiește, dar nici nu vreau să bat mare tam-tam pe acest subiect. Sunt între copila care a trecut printre toate astea și femeia de acum, care îmbrățișează copila aia. Uneori sunt pusă să aleg între copila care nu a fost salvată și fiica mamei mele, gândindu-mă că o doare ca mamă”, a declarat Laura Andreșan, în podcastul Ioanei Ginghină.

Laura Andreșan a devenit psiholog/ sursă foto: social media

Laura Andreșan a mai mărturisit că venirea pe lume a fiicei sale a avut un rol important în ceea ce privește efectele devastatoare ale traumei. Ea susține că încă nu l-a iertat pe bărbatul care i-a nenorocit copilăria (deși nu mai trăiește) și nici nu crede că va avea puterea să o facă vreodată.

„Cum poți ierta un om care ți-a sfâșiat viața? Cred că dacă nu exista Maria (n.r. fiica ei), nu cred că aș fi putut duce trauma asta, dar a trebuit să trăiesc. Copila m-a salvat. Știu că dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, eu nu aș fi avut parcursul de viață pe care l-am avut.

Probabil nu aș fi ales să îl iubesc cu toată dăruirea pe tatăl Mariei. Nu știu dacă îl iert pe unchiul meu, în achimb spun «ok, să fie iertat de alte puteri mai mari ca mine»”, a adăugat vedeta.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Detaliul care i-a lipsit Mihaelei Rădulescu la înmormântarea mamei sale. Văduva lui Felix Baumgartner a atras atenția celor prezenți
Știri
Detaliul care i-a lipsit Mihaelei Rădulescu la înmormântarea mamei sale. Văduva lui Felix Baumgartner a atras atenția celor…
Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată energia lor prin mesaje de condoleanțe
Știri
Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată energia lor prin…
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
Mediafax
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească...
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu mai facem față”. Salariile ajung și la 8.000 de lei
Gandul.ro
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Mediafax
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Parteneri
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
Digi24
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu mai facem față”. Salariile ajung și la 8.000 de lei
Gandul.ro
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Detaliul care i-a lipsit Mihaelei Rădulescu la înmormântarea mamei sale. Văduva lui Felix Baumgartner ...
Detaliul care i-a lipsit Mihaelei Rădulescu la înmormântarea mamei sale. Văduva lui Felix Baumgartner a atras atenția celor prezenți
Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată ...
Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată energia lor prin mesaje de condoleanțe
Cine este tatăl lui Marian Vanghelie și de ce nu îl vede? „În 1968, le-a dat voie Ceauşescu ...
Cine este tatăl lui Marian Vanghelie și de ce nu îl vede? „În 1968, le-a dat voie Ceauşescu să plece. Este multimiliardar”
Motivul real pentru care s-a rupt totul în familia Beckham. Gafa din ziua nunții lui Brooklyn care ...
Motivul real pentru care s-a rupt totul în familia Beckham. Gafa din ziua nunții lui Brooklyn care a aprins scandalul
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora ...
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!
Fotbalistul ajunge pe masa de operații! A anunțat oficial echipa FCSB. Ce problemă de sănătate are
Fotbalistul ajunge pe masa de operații! A anunțat oficial echipa FCSB. Ce problemă de sănătate are
Vezi toate știrile
×