Vedeta s-a făcut de râs pe plajă! ”Am început să strig: ajutor, ajutor!”

Nicola este inconfundabilă datorită vocii puternice și prezenței sale efervescente. Este artista care a dăinuit de-a lungul generațiilor, iar piesele sale sunt fredonate și astăzi de multă lume. A cântat în tot soiul de ipostaze, care de care mai periculoase, încât a-i crede că nu are nicio frică. Recent însă, artista a dezvăluit în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene” cum s-a făcut de râs în văzul tuturor. Cea mai în vogă cântăreață a anilor 2000 a trecut printr-o experiență pe care acum o povestește cu zâmbetul pe buze, deși la vremea respectivă a băgat-o în panică.

Nicola este o artistă deschisă și asumată. Astfel, în cadrul podcastului moderat de jurnalistul Adrian Artene, celebra cântăreață a vorbit despre o temere imensă pe care o are și de care nu poate scăpa. Iată cum a ajuns să se facă de râs pe plajă, din cauza faptului că îi este teamă de apă.

„Doamne, am frică de apă. Nu știu să înot. Dar există om să n-aibă frică? Doamne, nu cred. Asta le spuneam unora care râdeau de mine că nu știu să înot. Și am zis: «auzi, mă, dar, tu n-ai nicio frică?” , a spus artista.

Nicola, momente de panică la malul mării: „Strigam după ajutor, iar plaja râdea de mine”

Totodată, Nicola și-a amintit cum a început lumea să râdă de ea în timp ce striga după ajutor: „Eram pe la vreo 20 și un pic de ani, 21. Aveam o vestă de-aia mare, cum erau în avioane vestele alea de apăsai pe un buton. M-am dus cu vestă. Apa până la genunchi, ca să ne înțelegem, mă așez eu în fund acolo cu vesta aia pe mine. Marea era cam nervoasă. Nu știu cum mi-au venit trei valuri mari consecutiv, așa, peste mine, de am început eu cu vestea aia să strig «ajutor, ajutor» Nu vrei să știi, toată plaja râdea de mine”, a mai povestit Nicola în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

Aceea nu a fost singura experiență pe care Nicola a avut-o. Artista își amintește că a ajuns în larg cu un campion medaliat la caiac canoe. Făcea parte din echipa antrenată de Ivan Patzaichin, deci, teoretic, motive de îngrijorare nu ar fi fost. Așadar, Nicola s-a urcat încrezătoare în canoe, însă apropiații ei și-au făcut griji.

„La 20 și ceva de ani am cântat la Snagov pe undeva. Ne-au cazat în baza sportivă a celor care făceau caiac canoe. Era Ivan Patzaichin atunci antrenorul lor, ei erau campioni. Cum mă împrietenesc eu cu toată lumea, îmi spune unul dacă merg cu el cu caiacul. I-am spus că nu știu să înot, m-a convins să merg că era campion. Mi-a dat indicațiile și am plecat. M-am dus în larg pe Snagov. Cei din trupă când m-au văzut că m-am întors au strigat la mine. Erau deja în panică, dar eu am spus că dacă este să cad mă scoate din apă”, a mai spus ea.

Întrebată de moderator dacă ar exista vreo metodă prin care să-și învingă teama de apă și să înoate, Nicola a răspuns: „Ba da, dar trebuie să-mi dai un tub din acele care să iasă din apă. Și niște ochelari d-ăia mari. Și și-atunci mi-e frică, dacă se duce tubul ăla în apă”, spune ea.

