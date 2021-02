Veste bombă în showbiz-ul românesc. Elena Udrea și Adrian Alexandrov s-ar fi despărțit! Ce spune omul de afaceri

Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a publicat, de curând, pe rețelele de socializare, o imagine care a strârnit multe controverse și i-a făcut pe fanii celor doi să se gândească la o posibilă despărțire.

Concret, în ziua în care a împlinit 34 de ani, Adrian Alexandrov a publicat o fotografie alături de fiica sa. În imagine, însă, nu apare și Elena Udrea, fapt care a ridicat semne de întrebare. Se pare că, totuși, blonda a avut motive întemeiate să lipsească de la eveniment.

Citește și: Elena Udrea a aflat că este infectată cu noul coronavirus, cu o zi înaintea ultimului termen din proces

Iată și declarațiile lui Adrian Alexandrov despre acea zi: „Nu, eu şi Elena suntem împreună, dar în ziua respectivă când trebuia să ne vedem, a durat mai mult decât mă aşteptam întâlnirea cu respectivele persoane care erau destul de nehotărâte.

Ne-am văzut acasă, în Corbeanca unde şi locuim. Nu facem nimic special, decât muncă şi acasă. Ne-am ferit destul de mult să ieşim, am evitat contactul cu oamenii şi am respectat regulile.

Am stat cu fetiţa care vorbeşte foarte bine, cântă, dansează. Încă nu am dat-o la grădiniţă, dar mai aşteptăm o lună – două, să fie totul în regulă. Nu e sănătos pentru ea să fie mereu cu buni, cu bona, ci are nevoie să se joace cu copii de vârsta ei”, a declarat Adrian Alexandrov.

Elena Udrea, mai împlinită ca niciodată

Atunci când vine vorba de iubitul ei, fosta blondă de la Cotroceni are numai cuvinte de laudă la adresa lui Adrian Alexandrov: „Este o relație frumoasă, puternică nu doar prin faptul că avem un copil, ci și pentru că s-a consolidat printr-o experiență grea pentru oricine.

Adrian a făcut față neașteptat, mai bine chiar decât alții cu mai multă experiență de viață. (..) Este un tată minunat, implicat, prea implicat chiar, și care o iubește enorm pe Eva.

Ne place să facem lucruri împreună, să avem planuri care acum o includ și pe Eva. (..) Eu sunt mult mai permisivă cu ceea ce are voie să facă Eva, mai puțin stresată de tot ce ar putea să fie greșit, îi spun de mult mai puține ori „nu”, sau aproape deloc.

Prefer să comunic cu ea ca și cu un copil mare și mie mi se pare că funcționează, Eva înțelegând și reacționând la tot ce îi spun”, ne declara Elena Udrea în urmă cu ceva timp.

Nu rata: Cum se simte Elena Udrea după ce a fost confirmată cu COVID-19. Fostul ministru a petrecut sărbătorile la munte