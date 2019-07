Veste bombă pentru Laurette! Fostul ei soț s-a recăsătorit în pușcărie

După ce a divorțat de frumoasa mulatră, Ciprian Nistor nu a stat prea mult singur și s-a cuplat cu o tânără de 34 de ani, cunoscută prin cercurile mondene. Recent, aceasta l-a convins pe afacerist s-o ia și de soție.

Femeia care reușit să-l cucerească pe afacerist a fost angajată la un casino celebru din București, dar și amatoare de cluburi de lux. Lucrurile se vor schimb de-acum pentru ea, de când s-a căsătorit.

”Da, Ciprian Nistor s-a recăsătorit. Era îndrăgostit de o domnișoară, Raffaella, de ceva vreme. Habar nu am cum a reușit să o convingă să se căsătorească, mai ales că el mai are destul de mult din executat din pedeapsă. Noi ne-am înțeles foarte bine în închisoare, Ciprian Nistor e un tip foarte deștept, e un băiat cu bun simț, și am avut o relație foarte bună. De aceea m-a și pus naș”, a declarat Dan Cioară, un personaj din lumea interlopă, pentru wowbiz.ro.

”Eu am văzut-o doar o dată pe Raffaella, atunci când s-au căsătorit. El mi-a spus că se însoară, că vrea să îi fiu naș și, normal, am acceptat. Ea a venit, pe 10 iunie, la Penitenciar, a venit cu câteva amice de-ale sale, ca martori, au făcut formalitățile, iar apoi, așa cum prevede legea, a rămas cu el pentru camera nupțială. E o tipă frumușică, am înțeles că a mai și apărut prin presă, e domnișoară de oraș…”, ne-a mai spus Dan Cioară.

Aceeași sursă susține că tânăra soție a lui Ciprian Nistor se va ocupa de una dintre afacerile pe care acesta le are.

”Ea va dicta la un magazin pe care el îl are, unul cu telefoane de lux. Are relații, mi-a zis el, va crește afacerea, iar Ciprian Nistor are încredere în ea. Sper să îi port noroc, ca naș, să nu divorțeze și de ea, ca lși de Laurette. Dar, oricum, la cununie, părea fericit”, ne-a mai spus Dan Cioară, martorul și nașul lui Ciprian Nistor de la căsătoria lui din Penitenciarul Jilava.