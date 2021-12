Veste excelentă pentru Emma Răducanu! Jucătoarea de tenis a fost desemnată Personalitatea Sportivă a anului 2021

Emma Răducanu a primit o veste excelentă! Jucătoarea de tenis a fost desemnată „Personalitatea Sportivă a anului 2021”, în Marea Britanie. Premiul a fost decernat de către BBC, în cadrul zilei de duminică, 19 decembrie 2021.

La vârsta de 18 ani, Emma Răducanu a devenit prima jucătoare venită din calificări care câştigă un turneu de Mare Şlem. Atunci, sporitva a învins-o pe Leylah Fernandez în finala de Flushing Meadows. Și, mai mult decât atât, este prima jucătoare din Marea Britanie care a câștigat un trofeu major, după Virginia Wade (Wimbledon, 1977).

În acest weekend, în data de 19 decembrie 2021, Emma Răducanu a fost desemnată „Personalitatea Sportivă a anului 2021”, premiul fiind acordat de BBC, arată digi24.ro.

”Este o mare onoare să fiu printre nominalizaţi. Sunt fericită pentru tenisul britanic şi că am reuşit să obţinem acest premiu… din nou! Mulţumesc tuturor fanilor şi alegătorilor, anul acesta a fost nebunesc. Energia din acest an când am jucat la Wimbledon în faţa publicului meu de acasă, asta a fost ceva ce nu am mai simţit până acum. Felicitări tuturor!”, a transmis Emma Răducanu.

Emma Răducanu a fost infectată cu noul coronavirus

Câștigătoarea de la US Open ar fi trebuit să joace în turneul demonstrativ Mubadala World Tennis Championship. Competiția are loc între 16-18 decembrie, în Abu Dhabi. Din păcate, însă, ea a fost nevoită să se retragă din cadrul evenimentului, după ce a fost testată pozitiv cu noul coronavirus.

”Așteptam cu nerăbdare să joc în fața fanilor din Abu Dhabi, dar, din nefericire, după ce am fost testată pozitiv pentru Covid-19 sunt nevoită să amân pentru următoarea ocazie. Sunt în izolare conform regulilor și sper să pot reveni curând”, a fost mesajul pe care Emma Răducanu l-a transmis.

Sportiva este vaccinată anti-COVID și confirmase că va fi prezentă la unul dintre turneele din Australia, din perioada 3-9 ianuarie.

Sursă foto: captură video Youtube – din cadrul interviului la ”Good Morning America”