Veste fabuloasă pe piața media! Apare un nou post TV în România. Reprezentanții televiziunii respective nu au înaintat, încă, o dată exactă de lansare, însă au specificat că se poartă discuții cu unul dintre cei mai mari operatori de cablu din România.

TDC – Timeless Drama Channel – este o televiziune axată pe difuzarea serialelor și filmelor turcești. În curând, postul va începe să emită și în România. TDC este operat de grupul SPI International. Acesta deține și seria de televiziuni de filme sub sigla FilmBox. Printre titlurile pe care postul TDC le va difuza se află ”Kurt Seyit and Shura”, ”Karadayi”, ”20 Minutes”, ”Five Brothers”, ”Black Money Love”, ”Red Scarf”, ”Moms and Mothers”, ”8th Day”, informează paginademedia.ro.

De notat că Timeless Drama Channel va avea programat în grilă câte un film artistic în fiecare zi.

Postul TDC va captiva audiențele și abonații

Atunci când a fost lansat postul Timeless Drama Channel, unul dintre reprezentanții conducerii a specificat că se dorește un canal HD cu seriale turcești de cea mai bună calitate.

„Noul canal din portofoliul SPI, Timeless Drama Channel, prezintă un interes deosebit pentru oricine iubește dramele și serialele cu buget mare și va captiva audiențele și abonații. Aceste programe sunt acum la mare căutare în Europa Centrală și de Est, Africa de Sud, Asia și America Latină, astfel încât SPI International vine în întâmpinarea operatorilor TV oferind un canal HD liniar cu seriale turcești de cea mai bună calitate”, spunea la lansare Berk Uziyel, CEO al SPI / FilmBox.

