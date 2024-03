Veste mare în showbizul românesc! Hamude Dawoud s-a căsătorit cu Mădălina! Totul a fost distribuit pe pagina sa de TikTok

Fanii au reacționat imediat în căsuța de comentarii. Aceștia au fost surprinși de gestul celor doi, pentru că nu se așteptau ca râvnitul burlac să facă pasul cel mare.

Cu aproape doi ani în urmă, Hamude Dawoud a avut parte de momente extrem de dificile atunci când tatăl și fratele său au fost implicați într-un scandal grav, fiind acuzați de ucidere din culpă. Cei doi au fost suspectați că ar fi vândut o substanță otrăvitoare sub forma de alcool sanitar, o tragedie care a dus la pierderea a 17 vieți în Iași. În acele momente tulburătoare, cântărețul a simțit nevoia unei pauze prelungite și a decis să plece din România pentru câteva luni, căutând refugiu și liniște în Italia.

„Nu m-am mutat definitiv, doar am plecat să mă liniștesc. Este o perioadă mai dificilă pentru mine și am nevoie de puțin timp să mă reculeg, să mă regăsesc pe mine, pentru că am obosit. Chiar și statul aici în țară m-a obosit puțin și am hotărât să plec, să stau plecat o perioadă”, spunea Hamude Dawoud, la acel moment, pentru Antena Stars.