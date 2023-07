Veste mare pentru milioane de români. Vor câștiga mai mulți bani din septembrie 2023, e știrea momentului

Este veste momentului pentru angajații din România. Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care se vrea majorarea salariului minim brut pe economie. Legea ar putea intra în vigoare din septembrie 2023.

Vești importante pentru milioane de salariați din România. Începând cu 1 septembrie 2023, angajații vor beneficia de o majorare a salariului minim brut pe economie.

Cu cât va crește salariul minim brut pe economie de la 1 septembrie

Astfel, salariul minim brut pe economie va ajunge la 3.300 de lei, de la 3.000 de lei, ceea ce înseamnă un venit de 1.981 net/lună. Măsurile anunțate de Guvern vin după ce, în toamna anului trecut, Parlamentul European a adoptat Directiva 2041/2022, privind salariul minim în UE. Toate statele membre au avut la dispoziție 2 ani pentru implementare noilor prevederi în propria legislație.

Potrivit legislației în vigoare, următoarea majorarea salarială va avea loc pe 1 ianuarie 2024, atunci va avea loc o creștere de peste 25%. Ultima majorare a salariului minim brut pe economie a avut loc în ianuarie 2023, majorare ce s-a aplicat inclusiv firmelor private, cu excepția angajaților din construcții, care au un salariu minim brut de 4.000 de lei.

Totodată, Marcel Ciolacu, premierul României, a anunțat o perioadă în care prețul alimentelor de bază se vor reduce.

„Bună seara. Mă bucur să vin din nou în faţa dumneavoastră, de data aceasta ca premier al României, după prima şedinţă de Guvern. Împreună cu colegii mei am venit după ce am depus jurământul şi am dat prima ordonanţă de organizare a Guvernului.

De asemenea, am dat colegilor mei primele drafturi de ordonanţe pe care vrem să le citim în următoarea şedinţă de Guvern ca să putem să aplicăm cât mai urgent. E vorba de reducerea preţurilor la alimentele de bază, sprijinirea procesării de alimente, schema de susţinere a industriei materialelor de construcţii, plus introducerea energiei verzi în fermele agricole.”, a declarat Marcel Ciolacu.

