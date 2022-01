Veste nefericită pentru fanii lui Bogdan de la Ploiești. Cântărețul se mută definitiv din România

Bogdan de la Ploiești vine cu o veste foarte tristă pentru publicul larg din România: artistula luat decizia de a se muta definitive din țară.

Recent, cântărețul a făcut o declarație total neașteptată, iar fanii nu știu dacă să îl creadă sau nu. Ei, bine, Bogdan de la Ploiești a anunțat că va pleca din România. ”În curând mă voi muta în Elveția. Definitiv. Am pregătit surprize mari pentru românii de aici. To be continued…Miroase a bani pe stradă”, a scris acesta la InstaStory.

Bogdan de la Ploiești se bucură de un succes răsunător în România, ajungând în trending pe YouTube de fiecare dată când scoate o piesă. Acesta are o comunitate mare de fani, având pe Instagram peste 350.000 de urmăritori.

Ce tarife au Theo Rose și Bogdan de la Ploiești?

Fac spectacol și împreună, și separat! Theo Rose și Bogdan de la Ploiești sunt doi artiști din România foarte respectați, apreciați și ascultați. Cei doi au un public numeros.

Pentru cei care își doresc ca Theo Rose să le cânte la nuntă, aceștia trebuie să scoată din buzunare, pentru o reprezentație de 45 de minute, suma de 4000 de euro. Iar, în cazul lui Bogdan de la Ploiești, mirii trebuie să plătească 3000 de euro, tot pentru intervalul de 45 de minute.