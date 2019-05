Veste tristă în showbiz-ul românesc. Din păcate, este vorba despre Jean Paler

Jean Paler are 64 de ani și este un actor de comedie foarte îndrăgit. Din păcate, starea sa de sănătate s-a înrăutățit în ultima vreme, iar actorul este acum internat la Spitalul Fundeni. ”Sunt din nou pe perfuzii”, spune Jean Paler.

Cu două luni în urmă, medicii i-au montat un defibrilator lui Jean Paler. Acum cinci ani, Jean Paler a suferit un infarct, iar acela a fost momentul în care problemele de sănătate au început să îl apese. Nici acum nu se simte bine, mușchiul inimii funcționând doar 30% și, mai mult, nici nu există un tratament adecvat. Lui Jean Paler îi scade foarte mult tensiunea, iar luna trecută, după cum spune chiar el, a căzut pe stradă.

”Nu mă simt bine, am revenit la spital, sunt din nou pe perfuzii. Mușchiul inimii funcționează doar 30%, nu există tratament pentru boala mea. Nici defibrilatorul nu mă ajută prea mult. Îmi scade foarte mult tensiunea și leșin. Am căzut pe stradă, luna trceută, este foarte periculos. În urmă cu cinci ani am suferit un infarct, am fost salvat în ultima clipă”, a mărturisit artistul pentru click.ro.

CU CE PENSIE DE NIMIC S-A ALES JEAN PALER