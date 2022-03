Veste uriașă pentru șoferi. Prețul petrolului a scăzut semnificativ

Preţul petrolului a scăzut cu până la 17%, după ce Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor cere membrilor OPEC să crească producția de țiței. Este cel mai mic nivel înregistrat în ultimele zile, relatează Bloomberg.

Creşterea producţiei de țiței ar putea compensa o parte din întreruperile de aprovizionare cauzate de sancţiunile impuse Rusiei, susţine Yousef al Otaiba, ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Washington.

„Susținem creșterile de producție și vom încuraja OPEC să ia în considerare niveluri mai ridicate de producție”, a declarat ambasadorul Yousef Al Otaiba, într-o declarație postată pe Twitter de Ambasada Emiratelor Arabe Unite la Washington.

„EAU au fost un furnizor de încredere și responsabil pe piețele globale de mai bine de 50 de ani și consideră că stabilitatea pe piețele energetice este esențială pentru economia globală”, a mai spus oficialul.

