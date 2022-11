Vestea care a zguduit showbiz-ul internațional. Super-vedeta s-a despărțit de soțul ei după 13 ani de mariaj, iar acum se vede cu un alt bărbat, mai tinerel

Tom Brady (45 de ani) și Gisele Bündchen (42 de ani) au depus cererile de divorț la finalul lunii octombrie. La nici o lună distanță, supermodelul a fost surprinsă la întâlnire cu un alt bărbat. Antrenorul cu care ar avea o nouă relație are doar 34 de ani.

Tom Brady și Gisele Bündchen au doi copii împreună, un fiu pe nume Benjamin care are 12 ani și o fiică, Vivian, care are 9 ani. Din căsnicia anterioară, supermodelul are încă un fiu, Jack, de 15 ani. Cei doi vor continua să rămână prieteni, pentru a le putea oferi copiilor dragostea și atenția pe care o merită.

Se pare că la nici o lună de când s-au despărțit, supermodelul a fost surpins la o cină romantică, în compania lui Joaquim Valente, instructor de Jiu-Jitsu care o și antrena. Până la acest moment, nu a vrut să comenteze apariția în niciun fel.

Pe de altă parte, Fundașul N.F.L. a vorbit despre crunta despărțire și ce se va întâmpla cu copiii:

„În ultimele zile, eu și soția mea am finalizat divorțul unul de celălalt după 13 ani de căsnicie. Am ajuns la această decizie pe cale amiabilă și cu recunoștință pentru timpul petrecut împreună. Suntem binecuvântați cu copii frumoși și minunați care vor continua să fie centrul lumii noastre din toate punctele de vedere.

Vom continua să lucrăm împreună ca părinți pentru a ne asigura întotdeauna că primesc dragostea și atenția pe care o merită”, spune Brandy pe rețelele de socializare.

Tom Brady și Gisele Bündchen au divorțat după 13 ani

Tom Brady și Gisele Bündchen au decis să-și spună „adio” și din punct de vedere legal. Fotbalistul și superba blondină au depus actele de divorț acum o lună, iar procesul s-a terminat deja. Cei doi erau căsătoriți din anul 2009, iar primele întâlniri le avuseseră în anul 2006. Anunțul cumplitei rupturi a venit pe rețelele de socializare, unde amândoi și-au spus poveștile.

„Decizia de a pune capăt unei căsnicii nu este niciodată ușoară, dar ne-am despărțit și, deși este, desigur, dificil să treci prin așa ceva, mă simt binecuvântat pentru timpul petrecut împreună și îi doresc numai binele lui Tom întotdeauna”, a spus Gisele Bündchen pe Instagram.