Vestea momentului în showbiz! S-au căsătorit în secret, de sărbători? Cum s-au dat de gol

Este vestea momentului în showbizul românesc! Emma Ștefan, de la Radio ZU, a încărcat pe rețelele de socializare o imagine în care apare purtând o bijuterie pe inelar. Emma de la ZU formează un cuplu de 14 ani cu Tavi Colen. S-au căsătorit în secret, de sărbători? Vezi mai jos fotografia!

Emma Ștefan de la Radio ZU și Tavi Colen formează o relație de 14 ani. Deși există o diferență de 20 de ani între cei doi, acest aspect nu i-a împiedicat să se iubească și să aibă o relație. De altfel, recent, în preajma sărbătorilor de iarnă, o fotografie încărcată pe rețelele de socializare a atras atenția. Mai cu seamă, fostul membru al trupei Talisman a încărcat o imagine în care apare alături de partenera lui, arătând, în același timp, o bijuterie pe degetul inelar. Oare au decis să își ducă relația la un alt nivel?

În urmă cu două zile, Tavi Colen a încărcat imaginea pe platforma Instagram, iar în dreptul ei a notat un mesaj.

Tavi Colen și Emma Ștefan, de la ZU, s-a îndrăgostit în urmă cu 14 ani. Deși între cei doi există o diferență de vârstă considerabilă, acest lucru nu i-a împiedicat să meargă pe un drum comun. În cadrul unui podcast, Emma Ștefan a vorbit despre începuturile relației cu fostul membru al trupei Talisman. Au luat-o, împreună, de la zero. Chiar dacă drumul a fost greu, nu au renunțat niciodată unul la celălalt. S-au ajutat reciproc și și-au consolidat relația. Au făcut sacrificii, pentru a putea să trăiască împreună.

„Am luat-o amândoi de la zero (n.r. la începutul relației). Stăteam într-o camera din casa noastră în care ploua, nu aveam încălzire, ne încălzeam la un calorifer electric. El plecase din trupa Talisman, nu mai avea nimic, eu nu aveam nimic și ne gândeam ce facem de aici încolo. Faptul că am stat acolo împreună a fost un plus. Nu lași un om când este jos, nu faci asta niciodată, nu poți să faci asta, stai acolo. Nu mai ieșeam în oraș pe la restaurante sau vacanțe, pentru că aveam alte priorități.

Țin minte că atunci, în acea perioadă, un prieten de suflet pe care îl avem noi și acum, care ne-a și ajutat ne-a spus că nu poate să creadă că noi doi treceam prin așa ceva și nu am spus nimic. Este atât de frumos să spui că nu îți este bine”, a declarat Emma Ștefan în cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”.