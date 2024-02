Vestea momentului în showbiz-ul românesc! Cântăreaţa este însărcinată pentru prima dată

Este fericire mare în viața unei cântărețe îndrăgite din țară! Este însărcinată pentru prima dată, iar anunțul a fost făcut chiar de artistă. Este în culmea fericirii, după ce a aflat că va deveni, oficial, mămică! Vezi mai jos despre cine este vorba și ce a transmis!

Bucuria este mare în familia unei artiste din România. Îndrăgita cântăreață EMAA este gravidă pentru prima oară! Pe rețelele de socializare, cântăreața a făcut anunțul cel mare. Tânăra se află în a treia lună de sarcină și abia așteaptă să își strângă bebelușul la piept! Printre cei care i-au transmis mesaje frumoase se numără Alina Eremia, Alexandra Ungureanu, Florian Rus, Macanache, Misha și Antonia. Artiștii se bucură de vestea pe care EMAA a transmis-o în mediul online.

„De trei luni și-un pic, gândirea magică nu mai e doar gândire; nopțile sunt și mai vii, visele și mai fanteziste, iar realitatea mă ia pe sus în toate formele, așa cum a făcut-o mereu, doar că acum mă las și eu mai tare 🙂 Mothership called, we were waiting”, a scris EMAA, pe Instagram.

Cântăreața EMAA este însărcinată pentru prima oară

Cântăreața EMAA radiază de fericire, după ce a aflat că este însărcinată pentru prima oară. A primit sute de aprecieri și comentarii din partea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare, după ce a făcut marele anunț. Tânăra în vârstă de 31 de ani se poate declara împlinită. Nu doar că are o carieră artistică respectată în România, având colaborări cu artiști cunoscuți, ci i-a fost îndeplinit un vis, și anume acela de a deveni mămică.

EMAA, pe numel său real Emanuel Alexa, are vârsta de 31 de ani și este originară din Lugoj. Are o pasiune mare față de lumea muzicală, motiv pentru care a ales această cale. Încă din 2021, este reprezentată de casa de discuri Global Records. A intrat în atenția publicului în urma unei colaborări cu trupa The Motans pentru melodia „Insula”. Apoi, a colaborat cu artistul Carla’s Dreams, la piesa „N-aud”. Pasiunea către muzică o are încă de la o vârstă fragedă. Cântăreața și-a dezvoltat și talentul către proză și poezie.

Sursă foto: social media