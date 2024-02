Obiceiul inconștient la care nu poate renunța Daniela Crudu nici la a doua sarcină: ”Vreau să repar”

Fiind deja însărcinată cu al doilea copil, la doar 9 luni de când a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, Daniela Crudu recunoaște că nu poate renunța la un viciu. Fosta asistentă TV are de gând să urmeze fiecare sfat din partea medicului care îi monitorizează sarcină, însă nu se poate abține de la un obicei nociv.

Daniela Crudu a devenit pentru prima dată mamă în vara anului trecut. Deși a născut prematur, la 36 de săptămâni, medicii au avut grijă ca evoluția micuței Daiana Maria să decurgă conform așteptărilor. Și așa a fost. Copila a stat în intubator doar o noapte și acum este perfect sănătoasă. Trecând printr-o sperietură zdravănă, acum la a doua sarcină, fosta asistentă TV este mult mai atentă la modul în care are grijă de ea și de băiețelul din pântec. Daniela Crudu are de gând să urmeze întocmai fiecare sfat din partea medicului care îi monitorizează sarcina, însă există o regulă pe care nu o poate respecta în totalitate.

La ce viciu nu poate renunța Daniela Crudu

Daniela Crudu recunoaște că nu poate renunța definitiv la fumat, însă încearcă să se limiteze la un număr de doar 5 tigări pe zi. Comparativ cu prima sarcină, atunci când nu a ținut cont de acest aspect, acum fosta asistentă TV consideră că a făcut progrese semnificative.

”Mă tot gândesc, adică dacă știu cu ce am greșit atunci, acum să nu mai fac.De exemplu, cu fumatul, ca să poată să ia în greutate, încerc să fumez doar cinci țigări pe zi. Vreau să repar, atunci fumam și mai mult, nu țineam cont, acum le număr, acum vreau să fiu strictă, să nu mai fac niciun pas greșit, să nu mai fiu haotică, gen lasă că merge și așa. Pentru că nu merge, că dacă doctorul ți-a spus, nu ți-a spus de nebun să stai cuminte”, a spus Daniela Crudu, în emisiunea ”Online story by Cornelia Ionescu”.

Cât despre efortul fizic, Daniela Crudu încearcă să se menajeze cât de mult poate. Nu mai coboară scările, evită să facă mișcări bruște, să nu depună efort în plus și degeaba și nici să ridice greutăți. Nici pe micuța Daiana Maria nu are voie să o ridice în brațe, soacra ei fiind cea care o ajută cu aproape tot ceea ce ține de creșterea fetiței.

”Acum nu mai cobor scările, evit pe cât pot să fac efort în plus și degeaba, nu am voie nici să o ridic pe fată în brațe, e strict interzis să ridic greutăți, mă ajută mama lui. Ea stă cu ea, îi dă să mănânce, stă să o îmbrace. Doamna doctor mi-a zis să fiu mai liniștită, sper să fiu. Acum de la sarcină e starea de oboseală, îmi place să mănânc, am nervi din orice, nu mai am răbdare, mă bufnește plânsul din orice. Mi-a fost foarte rău în prima parte, greață, amețeală, dureri de cap, de aia am zis că e fetiță, că am avut aceleași simptome și la prima sarcină”, a mai adăugat fosta asistentă TV.

