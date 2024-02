Daniela Crudu se pregătește intens pentru a treia sarcină. „Acum nu mai sunt așa speriată”

Daniela Crudu se pregătește să devină mămică pentru a doua oară. Bruneta se pregătește intens pentru a treia sarcină. Într-un interviu acordat recent, vedeta a dezvăluit că își dorește al treilea copil.

Fosta asistentă de la Capatos este însărcinată în 5 luni. Bruneta așteaptă cu sufletul la gură venirea pe lume a fiului său, Dominic. Vedeta și iubitul ei mai au împreună o fiica, pe Daiana Maria. Cu toate acestea, Daniela Crudu nu exclude posibilitatea ca în familia lor să apară și un al treilea copil.

Daniela Crudu spune despre ea că este o femeie împlinită. A reușit să-și consolideze o carieră de succes și să-și întemeieze familia mult visată. Fosta asistentă TV trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei, cu care are deja o fetiță. Mai mult, bruneta este însărcinată în 5 luni, urmând să devină mamă pentru a doua oară.

Vedeta a vorbit despre diferențele pe care le avut până acum în decursul celor două sarcini. Aceasta a mărturisit că, spre deosebire de perioada în care a fost însărcinată cu Daiana, sarcina cu Dominic este mult mai ușoară. Mai mult, aceasta a dezvăluit că își face toate poftele culinare și că nu mai este atât de speriată ca prima oară.

Totodată, bruneta este convinsă că fiul ei va fi mult mai cuminte decât sora lui mai mare. Daniela a dezvăluit că Daiana Maria are o personalitate puternică și cu siguranță va fi mai buclucașă decât Dominic.

„În primul rând am poftă de mâncare ca lumea. În prima sarcină n-am mâncat mai deloc. Și acum mănânc și nu mă abțin de la absolut nimic și chiar vreau să ia copilul în greutate bine. Nu vreau să am probleme. Acum nu mai sunt așa speriată, ca prima oară. Acum sunt mai relaxată … Este o nebunatică (despre Daiana). Are personalitate foarte puternică și face numai ce vrea ea. Este o răsfățată, deci o să facă numai ce vrea ea și el o să fie mai cuminte”, a declarat fosta asistentă a lui Capatos pentru Kanal D2.