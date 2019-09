Vestea momentului în showbiz-ul românesc! Va deveni tată din nou: “Da, e însărcinată!”

Vestea momentului în showbiz-ul românesc! Va deveni tată pentru a doua oară și trăiește, din nou, o fericire care poate fi descrisă, cu mare greutate, în cuvinte. Alex Piscunov – bateristul trupei Zero – așteaptă luna ianuarie cu sufletul la gură, iubita sa – Mădălina – pregătindu-se să aducă pe lume un băiețel.

Alex și Mădălina sunt împreună de 9 ani și au o fetiță, Elena, în vârstă de 6 ani. Cuprins de fericire, artistul spune că trupa Zero are un program foarte încărcat, având evenimente planificate pentru viitorii doi ani, însă bucuria de a fi, din nou, tată, este cu totul și cu totul altceva. Artistyul a mărturisit și că, până acum, cuplul nu s-a gândit la nuntă, însă – ținând cont de faptul că și el și Mădălina vor fi ”spontani” – un astfel de eveniment fericit poate deveni realitate cât ai bate din palme.

“Trupa Zero merge la evenimente de ani de zile şi am zis că trebuie la un moment dat, în viaţa asta, să fac şi acest proiect. Au durat opt ani căutările şi n-am găsit ce trebuia. Am găsit spaţiul ăsta pentru evenimente în centrul Bucureştiului şi am simţit că e locul meu. Nu ştiu dacă vom apuca să cântăm momentan aici, pentru că trupa Zero are un program foarte plin, avem evenimente pentru 2 ani de acum încolo, de Revelion cred că vom cânta în Paris, Franţa. Şi dacă aş vrea să fac Revelionul aici n-aş avea cum. Eu şi iubita mea, Mădălina, suntem împreună de 9 ani, avem o fetiţă, Elena, de şase ani şi urmează să nască un băieţel în ianuarie. La nuntă nu ne-am gândit, vom fi spontani, dar ştii că acum, având locaţia asta, nunta va veni ca şi cum ai face un grătar. Pe neaşteptate, ne vine ideea miercuri şi facem nunta sâmbătă”, a declarat pentru click.ro, Alex Piscunov, bateristul trupei Zero.