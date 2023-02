Vestea momentului pentru abonații Netflix! Ce se întâmplă din luna februarie

Vești importante pentru noii și actualii abonați Netflix. Reprezentanții companiei anunță noi tarife pentru abonamentele de bază al românilor. Oferta a intrat în vigoare de luni, 13 februarie 2023. Care sunt, de fapt, noile prețuri.

Netflix ieftinește abonamentele în România. Schimările au fost făcute public luni, 13 februarie 2023 și au intrat în vigoare începând cu ora 20:00. Astfel, abonamentul de bază a fost redus de la 7,99 euro la 4,99 euro. Oferta este valabilă și noilor membri care vor să se înscrie pe platforma de streming.

Noi prețuri la abonamentele Netflix

Totodată, oferta se va aplica și abonaților Netflix, însă vor primi un mail de confirmare, urmând ca reducerea să se aplice după 30 de zile. Modificările nu se aplică și în cazul abonamentelor standard (9.99 euro) și premium (11.99 euro)

Vezi și: FILMUL DE DRAGOSTE CARE ESTE ÎN TOPUL NETFLIX DE VALENTINE’S DAY! PELICULA ÎI ȚINE PE ÎNDRĂGOSTIȚI LIPIȚI DE ECRAN

„Scopul este unul simplu: să oferim o mare varietate de seriale și filme de calitate, alese cu atenție pentru membrii Netflix. Deci, indiferent de starea de spirit sau de gusturile abonaților, fiecare poate găsi ceva potrivit”, afirmă Netflix într-un comunicat remis HotNews.ro.

Reprezentanții companiei promite noi surprize pentru abonați. Netflix a investit masiv în noile seriale și filme. Printre acestea se numără cel de-al doilea sezon al serialului Wednesday.

„Netflix a investit masiv în noi seriale și filme grozave în ultimii câțiva ani și avem o listă mare de producții viitoare în următoarele luni, printre care Berlin, Murder Mystery 2, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Luther: The Fallen Sun și Rebel Moon, precum și titluri lansate recent precum Glass Onion: Knives Out, Wednesday, All Quite on the Western Front, Pinnochio, Blonde și The Crown”, se mai arată în comunicat.

Vezi și: UN NOU SERVICIU DE STREAMING, DISPONIBIL ÎN CURÂND ÎN ROMÂNIA. CINE VA FI CONCURENTUL DE TEMUT AL GIGANȚILOR NETFLIX ȘI HBO MAX