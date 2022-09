Vești bune pentru întreaga planetă! Când s-ar putea termina pandemia care a ucis milioane de oameni

World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus gestures during a press briefing on evolution of new coronavirus epidemic on January 29, 2020 in Geneva., Image: 495460354, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: FABRICE COFFRINI / AFP / Profimedia