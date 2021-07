Vești bune pentru români! Bulgaria a revizuit condițiile de intrare în țară. Astfel, Persoanele care sosesc din România pot intra în Bulgaria fără a fi obligate să prezinte alte documente, cu excepţia documentelor de călătorie – carte de identitate sau paşaport.

Noile măsuri se aplică până la data de 31 iulie. Potrivit informaţiilor publicate de autorităţile bulgare, pe teritoriul Republicii Bulgaria se aplică sistemul de clasificare a statelor de provenienţă pe mai multe zone (verde, portocalie, roşie), în funcţie de gradul de răspândire a COVID-19 în aceste state. De asemenea, a fost instituită o categorie/zonă specială, în care a fost inclusă şi România.

Mai multe informații cu privire la clasificarea statelor pe zone, respectiv condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care sosesc în Republica Bulgaria din acele state, precum și eventuale excepții de la aceste măsuri pot fi consultate pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe: https://www.mae.ro/node/51904 sau pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii din Republica Bulgaria: zapoved_r4PjG8n.pdf (government.bg).

MAE reaminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Sofia: 0035929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: 00359879440758.

Hotelurile din Bulgaria atrag români prin discounturile generoase de până la 40% față de prețul sejururilor în anii trecuți și prin gratuitatea serviciilor pentru copiii sub 12 ani. De altfel, românii caută în mod special variante all inclusive sau chiar ultra all inclusive de cazare.