Sunt vești importante pentru români. Recent, o lege a fost publicată în Monitorul Oficial, iar aceasta se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2023, în România. Persoanele care nu se vor supune acesteia riscă să primească amenzi de până la 4000 de lei. Este vorba despre bacșișul pe care îl primesc barmanii și ospătarii. Iată detaliile mai jos, în articol.

În Monitorul Oficial a fost publicată o lege potrivit căreia de la data de 1 ianuarie 2023 se va impozita bacșișul pe care barmanii și ospătarii îl primesc. De la data respectivă, bacșișul trebuie să fie trecut obligatoriu pe bonul fiscal, iar localurile și restaurantele trebuie să ofere clienților notele de plată, înainte de emiterea bonurilor fiscale. Impozitarea este de 10%.

Pe nota de plată trebuie să existe anumite rubrici speciale unde va fi trecut bacșișul. Poate să ajungă până la 15% din suma pe care un client o are de plătit (din consumație). Totodată, pe nota de plată va trebui să apară și o rubrică în care clientul are dreptul să scrie suma pe care dorește să o ofere sub formă de bacșiș.

Persoanele care nu respectă legea riscă amenzi

De reținut faptul că prestarea de servicii nu poate fi condiționată, sub nicio formă, de operatorii economici.

Sumele provenite din bacșiș nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau care sunt asimilate acestora. În altă ordine de idei, persoanele care nu se vor supune legii riscă să primească amenzi între 2000 și 4000 de lei.

Daniel Mischie, președintele Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA), a explicat, în urmă cu două săptămâni, cum se face impozitarea bacșișului de la 1 ianuarie 2023.

”Soluția găsită a fost cea normală. Bacșișul încasat pe card se consideră venit din alte surse pentru ospătar și se impozitează cu 10%, cu reținere la sursă. La sfârșitul anului, chelnerul merge și declară la fisc venitul.

În prezent, dacă mergeți la un restaurant și aveți o notă de plată de 1000 de lei, vă place serviciul și considerați că merită un bacșiș de 10%, adică 100 de lei, atunci lăsați bacșișul cash ospătarului. Ospătarul îl ia și mai departe face ce vrea el. Ori îl ia el pe tot, ori îl împarte, depinde de organizarea restaurantului”, a explicat acesta, potrivit ziare.com.

Sursă foto: Pixabay