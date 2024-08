Vești proaste pentru Ana Bărbosu. Americanii nu se lasă, vor dreptate pentru Jordan Chiles

La fix 24 de ore după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis că Ana Maria Bărbosu este câștigătoarea medaliei de bronz în finala de la sol – din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, tânăra de 18 ani a transmis un mesaj pentru americanca Jordan Chiles, dar și pentru colega sa, Sabrina Voinea.

Conform deciziei finale a Tribunalului de Arbitraj de Sportiv (TAS) – după 7 ore de audieri – Ana Maria Bărbosu este câștigătoarea medaliei de bronz în finala individuală de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, după ce arbitrii au dovedit că americanca Jordan Chiles a depus contestație cu 4 secunde după expirarea timpului regulamentar. Citește și: Americanii sunt FURIOȘI că TAS i-a dat medalia Anei Bărbosu. Reacția lor agresivă: „Atacuri constante și complet nefondate!”

Astfel, tânăra de 18 ani este oficial medaliată olimpică. Sabrina Voinea spera și ea să obțină medalia de bronz – după ce a contestat decizia arbitrilor în care a fost penalizată pentru ca ar fi ieșit cu călcâiul în afara liniei de marcaj. Cea din urmă nu a reușit să întoarcă decizia TAS, însă a urcat un loc în clasamentul final – de pe locul 5 a ajuns pe locul 4.

După ce TAS i-a luat medalia de bronz lui Jordan Chiles, americanii au de gând să atace decizia finală. Însă, pentru moment, conform site-ului oficial Team USA, americanii i-au înlăturat titlul olimpic din dreptul palmaresului sportivei. NU RATA: Nadia Comăneci, reacţie acidă după decizia TAS în privinţa lui Jordan Chiles. Ce condiţie trebuie să respecte Sabrina Voinea pentru medalia de bronz

La 24 de ore de la decizia finală, Ana Maria Bărbosu a transmis un mesaj de susținere pentru colegele sale, Sabrina Voinea și Jordan Chiles.

”Sabrina, Jordan, gândurile mele se îndreaptă către voi. Știu foarte bine că doare, pentru că am trecut prin aceleași stări. Dar vă cunosc și sunt sigură că veți avea forța să reveniți și mai puternice. Sper din tot sufletul ca la următoarele Jocuri Olimpice să ne aflăm pe același podium. Ăsta e visul meu. Sunt mândră că am reușit să readuc România pe un podium olimpic. Sper că am bucurat toți românii. Le mulțumesc pentru dragul pe care mi l-au arătat!”, a declarat Ana Maria Bărbosu, citată de golazo.ro.