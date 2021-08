Vești triste din showbiz-ul internațional! Actrița Kathy Griffin a anunțat că are cancer. „A afectat doar plămânul stâng”

Kathy Griffin, actriţă şi prezentatoare de televiziune, a anunțat că a fost diagnosticată cu o boală grea. Acesta a anunțat că are cancer și în scurtă vreme va intra în sala de operație.

Actrița Kathy Griffin, deţinătoare a două premii Emmy, și-a întristat fanii din mediul online. Aceasta a anunțat pe rețelele de socializare că în urma unor controale amănunțite a descoperit că are cancer. Se pare că boala este în stadiul unu. (CITEȘTE ȘI: STARUL INTERNAȚIONAL A RĂBUFNIT PE REȚELE DE SOCIALIZARE. CAMILA CABELLO A REACȚIONAT DUPĂ CE A FOST ASPRU CRITICATĂ PENTRU KILOGRAMELE ÎN PLUS)

De asemenea, actrița a mai anunțat că în curând va fi operată pentru îndepărtarea unei jumătăţi din plămânul stâng, scrie Variety.

„Trebuie să vă spun ceva. Am cancer. Voi intra în operaţie pentru a-mi îndepărta jumătate din plămânul stâng. Da, am cancer la plămân chiar dacă nu am fumat niciodată. Medicii sunt optimişti pentru că este stadiul unu şi a afectat doar plămânul stâng.

Din fericire, nu voi face chimioterapie sau radiaţii după asta şi ar trebui să pot respira normal. Dacă nu aş fi fost vaccinată, aș fi avut probleme şi mai grave. Vă rog să vă faceţi controale medicale regulat. Vă va salva viaţa”, a scris Kathy Griffin pe Twitter şi Instagram, luni dimineaţă.

Actriţa Kathy Griffin este deţinătoare a două premii Emmy pentru show-ul “My Life on the D List”.

