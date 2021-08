Hugh Jackman, supus unei noi biopsii pentru a afla dacă are din nou cancer

Hugh Jackman, cunoscut publicului pentru roluri absolut fabuloase, dar mai ales pentru cel al lui Wolverine din seria X-Man, a dezvăluit că a fost supus unei biopsii pentru a afla dacă are cancer.

Actorul a fost diagnosticat și în trecut cu forme de cancer de piele, iar acum a făcut din nou o biopsie pentru a afla dacă este vorba, din nou, despre o formă malignă. Hugh Jackman a fost diagnosticat cu carcinom bazocelular la nas, de șase ori, conform The Independent.

Doctorii au văzut ceva ce nu era în regulă, așa că au făcut o biopsie și verifică, a spus actorul. El a subliniat importanța cremei de protecție solară.

Hugh Jackman chiar își folosește conturile de pe rețelele sociale pentru a milita pentru acest lucru. Actorul, care a fost prima dată diagnosticat în 2013, a mai spus că se așteapt ca a afecțiunea să se recidiveze.

A couple of notes: please get skin checks often, please don’t think it can’t happen to you and, above all, please wear sunscreen. pic.twitter.com/MqqdxlM4C3

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) August 2, 2021