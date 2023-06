Viața bate filmul! Ce a pățit o ieșeancă de 19 ani după ce s-a cuplat cu un bărbat de 39 de ani și a rămas însărcinată cu el

Uneori, viața bate filmul! O ieșeancă de 19 ani a trăit o poveste de dragoste cu un bărbat cu 20 de ani mai mare. Când a rămas însărcinată, bărbatul de 39 de ani a părăsit-o. Atunci, tânăra a rămas singură, neavând parte de sprijin din partea partenerului sau a familiei. Ulterior, a întâlnit un preot care i-a oferit un sfat prețios. Iată povestea mai jos, în articol.

O tânără în vârstă de 19 ani a trăit o poveste amoroasă cu un bărbat de 39 de ani. Diferența de 20 de ani de vârstă nu i-a împiedicat pe cei doi să formeze o relație. Însă, în momentul în care ieșeanca a rămas însărcinată, bărbatul s-a „evaporat” din viața ei. Rămasă fără suport din partea partenerului, dar și a familiei, și-a pus în gând să dea copilul spre adopție. Totuși, gândul i s-a schimbat în momentul în care l-a întâlnit pe preotul misionar de caritate Florin Gherasă.

O tânără ieșeancă de 19 de ani a fost părăsită de iubitul ei, după ce a aflat că este însărcinată

Povestea de dragoste s-a consumat rapid între o ieșeancă de 19 ani și bărbatul cu 20 de ani mai mare decât ea. După ce acesta a aflat că tânăra va deveni mămică, a părăsit-o. Atunci, a mers la Capela „Nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mare Muceniță Marina” de la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași. Avea în gând, la momentul acela, să dea copilul spre adopție. Însă, discuția cu preotul a îmbunat-o pe tânăra ieșeancă de 19 ani, însărcinată în 30 de săptămâni.

„Ea are 19 ani, a rămas însărcinată cu un bărbat de 39 de ani, a fost un fel de «loverboy», varianta rurală. După ce a lăsat-o însărcinată nu i-a mai păsat de ea, deși până atunci părea că era cel mai îndrăgostit. Acum, sărăcuța nu știe ce să facă, nu are niciun fel de sprijin din partea lui. Părinții sunt un pic supărați că nu le-a ascultat sfaturile și s-a dus după un bărbat care are dublul vârstei ei. El este necăsătorit, a avut vreo două-trei concubine care l-au părăsit”, a dezvăluit preotul care a vorbit cu tânăra.

Vezi și MAI RAR AȘA CEVA! CU CINE S-A MĂRITAT ACEASTĂ PENSIONARĂ DE 77 DE ANI

Vezi și PĂȚANIA TRĂITĂ DE UN CUPLU DIN IAȘI. CÂT LI S-A CERUT SĂ PLĂTEASCĂ PENTRU UN SIMPLU CANDY BAR ȘI O FÂNTÂNĂ DE CIOCOLATĂ, LA NUNTĂ: „NU CRED CĂ ESTE NORMAL”

A avut în gând să dea copilul spre adopție

Având în vedere situația în care se află, tânăra de 19 ani din Iași avea în gând să dea copilul spre adopție. Însă, preotul a reușit să îi insufle acesteia sentimentul matern. Chiar dacă nu este hotărâtă în totalitate, preotul susține că s-a reușit să se „echilibreze balanța”.

„Tânăra avea gândul să abandoneze copilul, dar din discuții am reușit cumva să-i insuflu sentimentul de mamă și să găsească soluții pentru a păstra copilul. Nu e chiar foarte hotărâtă, dar am reușit să mai echilibrăm balanța”, a mai spus preotul. De altfel, în cadrul interviului pentru BZI, preotul a mărturisit că scopul său este de a le arăta femeilor că există soluții.

Sursă foto: BZI