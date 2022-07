Vica Blochina și-a scos pe Herăstrău tot ce are mai bun! Cu cine s-a întâlnit sexoasa blondă

Cu puțin timp înainte să plece la filmările pentru ”Splash! Vedete la apă”, Vica Blochina (46 de ani) a scos tot ce avea mai bun la înaintare! Sexoasa blondă a apărut în Herăstrău, la o întâlnire cu un domn misterior, îmbrăcată într-o rochie dintr-un material foarte fin care se mulează total pe formele voluptoase. Apariția Vicăi a atras toate privirile, având în vedere că posteriorul extrem de bombat s-a văzut perfect! CANCAN.RO are imaginile în exclusivitate!

Vica Blochina demonstrează că vârsta e doar un număr pentru ea, iar la cei 46 de ani pe care îi are poate să întoarcă privirile tuturor. Cea mai nouă concurentă a emisiunii de la Antena 1, ”Splash! Vedete la apă!” a profitat de timpul liber avut înainte de plecarea la Bacău, acolo unde se filmează emisiunea, și a ieșit în oraș cu un bărbat misterios. Așa cum o știm, Vica nu putea să iasă nearanjată din casă, așa că și-a prins părul în coadă și s-a îmbrăcat cu o rochie mov, dintr-un material extrem de subțire.

Atât de subțire încât cei prezenți au putut să se bucure atât de posteriorul extrem de bombat al blondei, cât și de sanii care nu au beneficiat de un sutien care să îi mascheze. Nu știm dacă întâlnirea dintre fosta balerină și misteriosul bărbat a fost una romantică sau doar amicală, dar sigur apariția vedetei l-a făcut pe bărbat să suspine.

A luat masa în oraș cu un bărbat misterios

Cei doi au ajuns în același timp la restaurant, dar bărbatul s-a grăbit să coboare mai repede din mașină pentru a o întâmpina pe Vica Blochina. Să fie acesta următorul partener al Vicăi? Probabil că ”Tom Degețel” este deja istorie! Deși Vica a petrecut ceva timp cu el recent în locații de lux de pe Planetă.

Vica Blochina s-a accidentat la Splash: „Trebuie să fac o ecografie!”

Vica este cea mai nouă concurentă a următorului sezon de ”Splash! Vedete la apă!”! Lituanianca a trecut prin momente grele în urmă cu câteva zile la filmările emisiunii. Aceasta s-a accidentat încercând să facă sărituri spectaculoase în bazin. Blochina s-a ales cu o vânătaie imensă pe piept și a povestit că a trecut prin momente foarte grele, deoarece nu se aștepta să fie o competiție atât de periculoasă: „Deci cam așa arată pieptul meu după competiția olimpică de la Splash. Un proiect extrem de complex. La început am crezut că Splash este doar despre glam, distracție și că o să fie floare la ureche! Dumnezeule, a fost o competiție în adevăratul sens al cuvântului.’, a dezvăluit Vica Blochina pe rețelele de socializare.Filmările au avut loc la Bacău, la bazinul olimpic de acolo, la fel ca în fiecare an. Printre participanții noului sezon se numără: Nick de la N&D, Nick Casciaro, câștigătorul X Factor, Ana Odagiu, Monica Odafiu și Irisha. Juriul este format din Iulia Albu, Nea Marin, Clara Gherase și Cosmin Natanticu.

